Asesinan a balazos a exagente del Ministerio Público en Apatzingán, Michoacán

El exagente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Ramiro Loya Herrera, fue asesinado a balazos la tarde de este jueves mientras circulaba en su vehículo por una de las principales avenidas de Apatzingán.

El homicidio ocurrió alrededor de las 14:05 horas sobre la avenida Constituyentes, en la colonia 22 de Octubre, donde la víctima conducía un automóvil Ford Focus blanco.

De acuerdo con información de la Fiscalía estatal, Loya Herrera, de 68 años, recibió varios impactos de arma de fuego y murió al volante de la unidad. Los disparos habrían sido realizados con un arma de calibre .45, mientras que vecinos de la zona intentaron auxiliarlo tras la agresión.

TE RECOMENDAMOS: Elecciones 2027 Morena denuncia a alcaldesa de Mérida ante Iepac por promoción en redes que viola la ley

Asesinan a exagente del Ministerio Público en Apatzingán ı Foto: Especial

¿Dónde ocurrió el ataque contra el exagente del Ministerio Público?

Tras el reporte del homicidio, personal de la Fiscalía acudió a la avenida Constituyentes para realizar las diligencias correspondientes, procesar la escena del crimen y recabar indicios balísticos que permitan esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si el ataque fue cometido por una o varias personas, tampoco han establecido el móvil de la agresión.

Como parte de las investigaciones, peritos criminalistas analizan las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en las inmediaciones, con el objetivo de obtener información que ayude a identificar a los responsables y reconstruir la mecánica del ataque.

¿Quién era Ramiro Loya Herrera?

La Fiscalía General del Estado informó que Ramiro Loya Herrera se encontraba jubilado y que durante su trayectoria profesional se desempeñó como agente del Ministerio Público del fuero común en distintos municipios de Michoacán.

El exservidor público fue identificado como la víctima del ataque armado registrado en Apatzingán, donde perdió la vida mientras conducía su automóvil.

Hasta el momento, la dependencia estatal no ha informado sobre personas detenidas por este homicidio, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer el crimen y determinar quiénes participaron en la agresión.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL