En Chenalhó

Asesinan a Reynaldo Pérez, representante de familias desplazadas en Chiapas

El activista defendió a 63 familias indígenas tzotziles desplazadas de Santa Martha y también participó como mediador en conflictos territoriales de la región

Reynaldo Pérez Pérez, representante de familias desplazadas en Chiapas
Reynaldo Pérez Pérez, representante de familias desplazadas en Chiapas Foto: Especial
Por:
Alan Gallegos

Reynaldo Pérez Pérez activista y representante de familias desplazadas en Chiapas fue asesinado en la comunidad de Yabteclum, en el municipio de Chenalhó, Chiapas.

El activista y quien representó a 63 familias de indígenas tzotziles del poblado Santa Martha, en el municipio de Chenalhó, que fueron desarraigadas por grupos paramilitares en junio de 2022, fue asesinado por sujetos a bordo de una motocicleta mientras se encontraba en un taller.

Pérez Pérez también fungió como mediador en el conflicto territorial entre los municipios de Aldama y Chalchihuitán, por la disputa de varias hectáreas de tierra.

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También había participado en marchas en San Pedro Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, así como en el tramo carretero de cuota San Cristóbal-Tuxtla.

¿Quién era Reynaldo Pérez Pérez?

El activista acompañó a las familias desplazadas de Santa Martha, quienes tuvieron que abandonar su comunidad a raíz de la violencia registrada en la zona.

Su labor estuvo relacionada con la representación de estas 63 familias indígenas tzotziles, afectadas por el desplazamiento ocurrido en junio de 2022.

Además de esta actividad, Pérez Pérez participó en movilizaciones realizadas en distintas localidades de Chiapas para visibilizar las demandas de las comunidades.

También fue mediador en conflictos territoriales

Reynaldo Pérez Pérez también fungió como mediador en el conflicto territorial entre los municipios de Aldama y Chalchihuitán, derivado de una disputa por varias hectáreas de tierra.

Este trabajo se sumó a su participación en marchas y movilizaciones realizadas en San Pedro Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

Asimismo, participó en manifestaciones sobre el tramo de la carretera de cuota que conecta a San Cristóbal de Las Casas con Tuxtla Gutiérrez.

Hasta el momento, la información compartida sobre el homicidio no precisa si existe alguna relación entre el asesinato del activista y su labor como representante de las familias desplazadas o mediador en conflictos territoriales.

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MSL

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