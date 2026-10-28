Ataque a combi frente al Tecnológico de Cuautla deja un estudiante lesionado; Ruta 9 suspende operaciones

Ataque armado contra combi en Cuautla, Morelos, el 28 de octubre de 2026.

El conductor de una unidad de transporte público y un estudiante resultaron lesionados durante un ataque armado registrado este martes frente al Instituto Tecnológico de Cuautla, en Morelos.

De acuerdo con la prensa local y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon contra el conductor de la unidad de la Ruta 9 cuando circulaba sobre el libramiento Santa Bárbara–Izúcar de Matamoros.

La agresión provocó la volcadura del vehículo sobre la carretera, luego de que el conductor presuntamente perdiera el control y se impactara contra una camioneta. En el incidente, dos personas resultaron heridas y fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja y del municipio de Yecapixtla.

Cuautla.- Un ataque armado contra una unidad del transporte público de la ruta 9 Trinchera-Paraíso dejó tres personas lesionadas y provocó la volcadura de la combi sobre el libramiento Oriente de Cuautla, frente al Instituto Tecnológico de Cuautla, la mañana de este miércoles. pic.twitter.com/0mLVD57kjg — Zona Centro Noticias (@ZonaCNoticias) October 28, 2026

Posteriormente, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que entre las personas heridas se encuentra un estudiante, al que reportó estable; en tanto, informó que mientras que el conductor de la unidad “había entrado a quirófano”.

En declaraciones a la prensa, aseguró que la Fiscalía Regional Oriente agotará todas las líneas de investigación “que sean necesarias” para esclarecer el caso y deslindar responsabilidades.

Blumenkron Escobar agregó que las autoridades no tienen registro de denuncias por parte de la Ruta 9; sin embargo, reconoció que sí existen de otros gremios, como transportistas.

“Ha habido denuncias, no solamente de rutas, sino de otras de otros gremios, pero se han estado atendiendo, particularmente con transportistas de la zona oriente hemos tenido reuniones de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Cuautla”, indicó.

Ruta 9 de Cuautla suspende operaciones por inseguridad

Tras al ataque, operadores de la Ruta 9 suspendieron su servicio en Cuautla al señalar que no existen garantías de seguridad, tanto para los conductores como para los usuarios.

De igual manera, el Instituto Tecnológico de Cuautla suspendió las clases presenciales este 28 de octubre para “salvaguardar la integridad de nuestras y nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo”.

Horas después, la institución informó que las clases presenciales se reanudarán este 29 de octubre, y exhortó a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

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cehr