Morena denuncia a alcaldesa de Mérida ante Iepac por promoción en redes que viola la ley

Morena denunció ante el Iepac a Cecilia Patrón, alcaldesa de Mérida, por presunto uso de recursos públicos en pauta publicitaria digital.

El partido Morena presentó este jueves una queja formal ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) en contra de la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, el Ayuntamiento de Mérida y el Partido Acción Nacional (PAN).

En el recurso legal se acusó el presunto uso de recursos públicos para financiar publicidad digital, que promueve la imagen personal de la presidenta municipal, situación que viola las disposiciones contempladas en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicho artículo establece que la propaganda que difundan las dependencias, entidades públicas o cualquier órgano de los tres órdenes de gobierno debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público.

La denuncia documentó un total de 62 anuncios pautados y pagados en las plataformas digitales Facebook e Instagram entre los meses de junio y octubre de 2026.

De acuerdo con el expediente entregado al órgano electoral, lo pautado difundió el nombre, la imagen y los lemas personales de la alcaldesa.

🔴📣COMUNICADO



Morena presenta ante el IEPAC una queja contra la alcaldesa de Mérida por promoción personalizada pagada con recursos públicos pic.twitter.com/Tw8MD5wFo0 — Morena Sí Yucatán (@YucatanMorenaSi) November 5, 2026

Asimismo, Morena señala que una porción de dicha pauta publicitaria se mantuvo activa fuera del plazo legal permitido para la promoción personalizada de informes de labores, el cual abarca únicamente siete días antes y cinco días después del evento oficial.

“La alcaldesa rindió su informe el 28 de agosto y la publicidad pagada con su imagen siguió semanas después. Con el dinero de todos se promovió a una persona”, sostuvo Bárbara Valentina Díaz Toledo, representante propietaria de Morena ante el Consejo General del IEPAC, quien formalizó la presentación del recurso jurídico.

En el escrito ingresado ante el instituto electoral, la representación promovente solicita la adopción de medidas cautelares para ordenar el retiro inmediato de la totalidad de los anuncios pagados mientras se desahoga la resolución de fondo del asunto.

Piden investigación exhaustiva

De igual manera, el documento pide iniciar una investigación exhaustiva sobre el origen de los fondos públicos utilizados para los pagos digitales y aplicar las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.

“Presentamos una queja con pruebas y confiamos en que el IEPAC actuará con firmeza e imparcialidad. Mientras las y los meridanos reclaman baches, luminarias y parques, el dinero municipal del Ayuntamiento se gastó en promover a la alcaldesa en los meses previos al proceso electoral, que inicia mañana”, añadió Díaz Toledo en sus declaraciones.

Finalmente, la dirigencia partidista de Morena en la entidad anunció que mantendrá un seguimiento público detallado sobre cada una de las etapas procesales del procedimiento especial sancionador ante las autoridades electorales.

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JVR