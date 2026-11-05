Desaparecen dos jóvenes en Tepoztlán; reportan que serían estudiantes de la UAEM

Buscan a dos alumnas presuntamente de la UAEM tras desaparecer en Tepoztlán

Dos mujeres adolescentes, que de acuerdo con reportes periodísticos locales son estudiantes de la UAEM, desaparecieron luego de acudir al municipio de Tepoztlán el pasado lunes 2 de noviembre.

Las jóvenes acudieron al pueblo mágico y desaparecieron juntas, por lo cual la Fiscalía General del Estado de Morelos emitió sus fichas de búsqueda.

Buscan a dos alumnas presuntamente de la UAEM tras desaparecer en Tepoztlán ı Foto: X: @uaemex_oficial

La ficha detalla que una de las menores mide 1.70 metros, tiene el cabello negro y lacio, los ojos café oscuro y tez morena clara; vestía una playera blanca, pantalón de mezclilla color azul y tenis negros.

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Como señas particulares, usa lentes color negro y un tatuaje de una flor en el lado izquierdo del abdomen.

Mientras que la otra joven mide 1.65 metros, tiene la tez morena clara, el cabello castaño oscuro y ondulado y ojos color café; vestía una blusa color azul marino, pantalón de mezclilla y tenis blancos.

Cabe recordar que en lo que va del 2026 suman seis estudiantes asesinados de la UAEM.

En los casos más recientes Gael y Christian, dos estudiantes de la Preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron asesinados a balazos antenoche después de asistir a una fiesta de cumpleaños en la colonia Chulavista, en Cuernavaca.

Gael y Christian, dos estudiantes de la Preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron asesinados a balazos después de asistir a una fiesta de cumpleaños en la colonia Chulavista, en Cuernavaca.

Antes de estos crímenes, Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años originaria de Canarias y que estaba de intercambio en la UAEM, fue asesinada el 12 de septiembre de 2026 en la ciudad de Cuautla, Morelos.

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MSL