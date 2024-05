En 23 estados registraron al menos un crimen de odio

La organización civil Letra eSe reportó que en al menos 23 de los 32 estados del país registraron un crimen de odio en contra de integrantes de la comunidad LGBT+. En total contabilizó 66 hechos violentos.

De acuerdo con el documento La violencia LGBTfóbica en México, 2023: Reflexiones sobre su alcance letal, en promedio se registraron seis asesinatos al mes, pero aclara que los datos sólo son una muestra de la violencia en el país.

“Esta cifra no corresponde a la cifra real, pues muchos asesinatos no son cubiertos por los medios de comunicación ni denunciados por medios oficiales. Por lo tanto, se estima que esta cifra podría ascender a más de 150 casos en lo que fue del año (2023)”, aclara la organización.

El total de asesinatos contra la comunidad LGBTI+ en 2023 tuvo una disminución con relación al total de casos ocurridos en 2022, ya que la cifra pasó de 87 a 66. Del total de asesinatos, 43 de las víctimas eran mujeres trans.

Nos quedamos cortas en el sentido de las cifras, sabemos que muchos (hechos) no se reportan y pues igual a los gobiernos no les interesa reflejar estas cifras

Salma Luévano, Diputada federal por Morena

Durante 2023 se documentó el asesinato de siete defensoras y defensores de derechos humanos de esta comunidad.

De los 66 ilícitos, las entidades con más casos fueron Veracruz y Guanajuato con siete cada uno; Guerrero con seis; Ciudad de México y Puebla con cinco y Colima y Sonora con cuatro.

Los estados en donde Letra eSe no registró crímenes de odio, porque “quizás los casos no fueron cubiertos por algún medio de comunicación”, fueron Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

La diputada federal por Morena, Salma Luévano, destacó la importancia del informe para mostrar un panorama nacional de este tipo de violencia, y consideró que las cifras podrían ser mayores, pero se desconocen por varios factores.

“Este reporte que sacó Letra eSe es muy importante, pero también refiere que nos quedamos cortas en el sentido de las cifras, sabemos que muchos (hechos) no se reportan y pues igual a los gobiernos no les interesa reflejar estas cifras.

“Que se pongan a trabajar las fiscalías, es importante que hagan su labor”, dijo en entrevista con La Razón.

Gráfico

Uno de los homicidios más conocidos recientemente fue el del magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo, el pasado 13 de noviembre, en Aguascalientes, al interior de su domicilio, en el fraccionamiento Punta del Cielo. Junto a su cuerpo, las autoridades hallaron sin vida a su pareja.

Las autoridades determinaron que el asesinato fue pasional y no por odio, lo que generó protestas en el país.

La activista trans recordó que, por ejemplo, en 2022, luego de los discursos de odio del diputado panista, Gabriel Quadri, en su contra y de toda persona trans, se registraron al menos 10 casos de violencia contra integrantes de la diversidad sexual en un mes.

Salma Luévano urgió a las fiscalías a aplicar o echar a andar los protocolos para investigar los crímenes de odio.

“Un tema que he señalado es el que las fiscalías no resuelven estos crímenes en cuanto a perspectiva de género y diversidad sexual, es por eso que estas cifras no son reales; además, el ocultamiento de estos crímenes. Hay mucho por incidir y mucho por denunciar y señalar”, mencionó la legisladora.

Sobre la Ciudad de México, donde Letra eSe contabilizó cinco asesinatos, la legisladora afirmó que ha habido avances importantes, pero persisten los discursos de odio, “que son la antesala de los crímenes”.

La diputada reconoció que, en materia legislativa, las autoridades aún tienen una deuda histórica con este sector de la población, como la discusión y posible aprobación de más de 10 iniciativas que ahora están frenadas por las resistencias en San Lázaro.

“Afortunadamente, coordinando el trabajo de sociedad civil, de compañeras y compañeros tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, logramos pasar esta iniciativa para tipificar las mal llamadas terapias de conversión.

“De las otras iniciativas ni una (ha pasado) y eso se debe a esa resistencia, a esa falta de voluntad, ignorancia a su conveniencia, pero es un trabajo que no debemos de dejarlo”,dijo Salma Luévano.

Las víctimas. El documento de Letra eSe señala que, a diferencia de otros años en los que las mujeres trans asesinadas eran, principalmente trabajadoras sexuales, en 2023 la mayoría eran empleadas en distintos establecimientos.

“En 2023 notamos un desplazamiento hacia nuevas actividades. De los 43 transfeminicidios documentados, al menos siete ocurrieron contra empleadas de negocios como bares o tiendas y empresas privadas, seguido de seis trabajadoras sexuales y cinco estilistas”, detalla la organización.