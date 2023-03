8M. Cancelan marcha de mujeres en Tula por inseguridad y violencia

Día Internacional de la Mujer se conmemora este miércoles 8 de marzo, por lo que cientos de manifestantes en diferentes ciudades de México saldrán a protestar para exigir el cumplimiento de sus derechos. Sin embargo, el municipio de Tula, Hidalgo, se quedará este año sin la citada marcha, a causa de la inseguridad y violencia que, acusan, se ha vivido en el municipio los últimos meses.

Según un pronunciamiento emitido por voceras de los colectivos de mujeres feministas, identificadas bajo el nombre de “RadFem”, se contemplaba iniciar la marcha este miércoles las 13:00 horas en el Jardín Municipal de Tula, tal cual lo anunciaba una imagen circulada por redes sociales.

Sin embargo, en el mismo mensaje, “RadFem” aclaró que “este año no habrá marcha del 8M (8 de marzo), ya que la situación en nuestro municipio no está del todo seguro (sic), ya que ha habido balaceras, etc., por lo tanto, no podemos arriesgarnos a salir a marchar”.

Puntualizó que la medida precautoria responde a que a la marcha “asisten infancias y mujeres embarazas, más las chicas de BN y las que van pacíficas, por lo tanto, de nuestra parte, no habrá marcha. Esperemos y todo se mejore en la localidad y podamos realizar la marcha correspondiente”.

Según lo atestigua la asociación civil Unidos por Tula, en este municipio hidalguense, los últimos días, la situación de violencia ha aumentado de forma que “ya no es seguro caminar por la calle después de las 10 de la noche”, pues se han reportado múltiples casos de balaceras, persecuciones y ejecuciones.

