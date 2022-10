"¡Todos abajo!", pide maestra a niños durante balacera en Empalme, Sonora

Una balacera registrada la tarde de este jueves afuera de la escuela primaria Mario Silva en Empalme, Sonora, que provocó que alumnos y profesores tuvieran que replegarse sobre el suelo de las instalaciones, ubicadas en la colonia Sahuaral.

Mientras un grupo armado abría fuego directamente contra hombres a bordo de un automóvil, al interior de la escuela una maestra pidió a sus alumnos que se tiraran al suelo ante el posible riesgo por los disparos.

El hecho se dio a conocer luego de que en redes sociales se compartiera un video en donde se puede ver a los alumnos tirados pecho tierra mientras se escucha la voz de una profesora tranquilizándolos.

"Todos abajo, no pasa nada, no pasa nada, no se muevan por favor”, se escucha decir a la maestra.

Niños se resguardan durante balacera en Empalme, Sonora.

Al respecto la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que la balacera fue por un ataque directo en contra de los pasajeros de un vehículo que dejó como saldo un muerto y dos lesionados.

A través de su cuenta oficial comunicó: "La secretaria de Seguridad, María Dolores del Río, se ha comunicado con la directora de una primaria cercana al lugar de los hechos, quien confirma que los estudiantes están resguardados y tranquilos".

La dependencia también mencionó que los estudiantes ya habían salido del plantel, pues una vez que cesaron los balazos los padres de familia acudieron a recoger a sus hijos.

Dolores del Río aseguró que la próxima semana se reunirían con directores de distintas escuelas para afinar protocolos de seguridad en las escuelas, en caso de una balacera.

Apenas el pasado 17 de octubre un profesor de quinto grado había activado en su celular sonidos de balazos para instruir a sus alumnos cómo resguardarse en caso de que ocurriera una balacera real, pero la Secretaría de Educación y Cultura de la entidad informó que sancionará al profesor por no seguir protocolos oficiales.

Mensaje de la Secretaria de Seguridad Pública sobre los hechos de Empalme. https://t.co/FUI494ud2x a través de @FacebookWatch — Seguridad Pública Sonora (@SonoraSeguridad) October 21, 2022

