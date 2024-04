Actual gobierno de Tabasco no es legal: Colegio de Abogados.

El Colegio de Abogados de Tabasco solicitó al Congreso del estado resolver de inmediato la irregular circunstancia en la titularidad del ejecutivo estatal, ya que el gobierno de Carlos Merino Campos no es legal, refirieron.

Esto ya que la licencia indefinida aprobada al Gobernador en funciones en agosto del 2021 para separarse de esa función y desempeñarse como Secretario de Gobernación se agotó al renunciar este el encargo Federal en junio del 2023.

En conferencia de prensa, Pedro García Falcón, presidente de este Colegio, indicó que, por lo tanto, hay una falta absoluta al artículo 47 quinto párrafo de la Constitución de Tabasco.

“Lo más grave … es que no se respete el procedimiento de nuestra norma suprema que es la constitución, derivado de ello hay cierto requisitos por ejemplo un gobernador interino no podía cambiar a su Secretario de Estado, si no era con la aprobación del Congreso del Estado. Sustituyen a una figura por otra entre el 26 y el 27 de septiembre del 2021 y ya le permiten que se de este tipo de movimiento”, indicó García Falcón.

Señaló que el Congreso del Estado mediante los decretos 300 publicados entre agosto y septiembre del 2021 en el periódico oficial reformó la Constitución Local otorgó la licencia indefinida a Adán Augusto López Hernández y designó como gobernador interino a Carlos Manuel Merino Campos en términos de los dispuestos en el numeral 49 modificados a modo para tal objeto.

Dijo que, al ser un hecho notorio, el motivo de esta licencia fue precisamente para que López Hernández asumiera como secretario de gobernación del gabinete presidencial y no por alguna otra causa.

Ante esto, los profesionales del derecho consideraron que es necesario que el Congreso local, en ejercicio de sus funciones, regularice esta situación.

“El Congreso ya tiene que determinar quién es el que va a concluir el mandato, tienen que cesionar … no podemos estar en el limbo que si regresa Adán que si no regresa, porque la licencia que le otorgaron fue primero para ser candidato a gobernador y luego le otorgan otra para ser Secretario de Gobernación, esas dos ya se extinguieron”, declaró García Falcón.

Señaló que se le tiene que “extinguir” el cargo al morenista Adán Augusto.

El expresidente del Colegio Tabasqueño de Abogados, Sergio Antonio Reyes Ramos, señaló que la creciente ola de inseguridad el estado presenta síntomas de ingobernabilidad.

Refirió que Tabasco está pasando la peor crisis sangrienta en toda su historia y con una incertidumbre generalizada.

Dijo que los ciudadanos están siendo víctimas de terrorismo ante la actitud indolente de las autoridades que se mantienen al margen y no están garantizando la seguridad a la población.

"El ciudadano vive aterrorizado y lo peor de todo es que esta situación va creciendo día con día y no se están tomando las medidas necesarias ante este fenómeno que va en aumento con todos sus efectos colaterales", subrayó.

JVR