Adán Augusto y Marina del Pilar unen esfuerzos para mejorar la vida de las familias de Baja California

A través de acciones en materia social y de infraestructura, el Gobierno de México y el de Baja California están avanzando hacia el impulso de mejores condiciones de vida para las familias del estado, expresó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda durante la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

En la visita a la entidad por parte del titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la mandataria estatal destacó la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno para atender las legítimas demandas de los productores de trigo del Valle de Mexicali, logrando que, en acuerdo, se garantice un monto por tonelada en favor de los productores.

La gobernadora hizo énfasis en que dicho logro se suma a las constantes gestiones que se han puesto en marcha en conjunto del estado y la federación para desarrollar mejores condiciones en favor del campo bajacaliforniano y las miles de familias que subsisten del mismo.

Como parte de dichas acciones de beneficio social, Marina del Pilar y López Hernández encabezaron la entrega de miles de apoyos del programa Ilumina tu Día de la Secretaría de Bienestar de Baja California, acción de la administración estatal que contribuye de manera directa a fortalecer la economía familiar mediante el pago de la energía eléctrica en los hogares que más lo necesitan.

El secretario de Gobernación hizo hincapié en que Baja California es el único estado que ofrece un apoyo de esa naturaleza a más de 40 mil familias. Foto: Especial.

te puede interesar Enrique Alfaro se ubica en los primeros lugares de los gobernadores mejor evaluados en México

El secretario de Gobernación hizo hincapié en que Baja California es el único estado que ofrece un apoyo de esa naturaleza a más de 40 mil familias, y es debido a ese compromiso encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda es que este año se otorgó un histórico subsidio a la tarifa de electricidad para familias mexicalenses y sanfelipenses. Cabe señalar que la inversión total del Gobierno del Estado asciende a 59.9 millones de pesos.

Asimismo, como parte de su agenda de trabajo en Baja California el secretario de Gobernación visitó la ciudad de Ensenada para, en conjunto con la gobernadora Marina del Pilar y el alcalde Armando Ayala Robles, presentar el Plan de Rehabilitación de Vialidades e Infraestructura 2023 para el municipio ensenadense, en cual se aplican 88.9 millones de pesos obtenidos del trámite de regularización de vehículos de procedencia extranjera en la ejecución de más de 40 obras.

López Hernández hizo hincapié en que dicho programa de rehabilitación de vialidades está siendo en conjunto por parte de los tres órdenes de Gobierno, por lo que puntualizó el trabajo del alcalde del ayuntamiento de Ensenada, Armando Ayala Robles.

“El apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido un motor fundamental para avanzar a la transformación, y con el apoyo de su gabinete y sobre todo de personas tan comprometidas como lo es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que ha sido un aliado de nuestro gobierno con el presidente de la república”, expresó Marina del Pilar.

“El apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido un motor fundamental para avanzar a la transformación", señaló Marina del Pilar. Foto: Especial.

Durante el evento, López Hernández reconoció a la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, a quien calificó como la mejor del país, además de que forma parte de una generación que ha asumido la responsabilidad de transformar el país y de promover los valores de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

En el mismo sentido, el secretario de Gobernación y la gobernadora de Baja California encabezaron una Jornada por el Corazón por Delante en la colonia Matamoros de la Zona Este de Tijuana, en la que miles de familias recibieron de primera mano las atenciones de los funcionarios estatales con la finalidad de resolver sus demandas de forma directa y hacer valer los principios de la Cuarta Transformación relativos a poner en primer término las necesidades de quienes más lo necesitan.

JVR