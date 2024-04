Afirma Sansores que sí hay diálogo con los policías, pero echa a nueve

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, afirmó que sí hay diálogo con los policías manifestantes y anunció la destitución de nueve que presuntamente lideran la protesta de uniformados.

La mandataria publicó un video en redes sociales en el cual aseguró que su administración aceptó casi todas las exigencias de los uniformados que exigen mejores condiciones laborales, mejor equipo y la destitución de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez.

“Que no digan que no habido diálogo de los 21 puntos de su pliego petitorio: aprobamos todos, excepto el de no usar las bodycam y agregamos otros cuatro beneficios muy importantes.

“Se les olvidó incluir alguna mejoría destinada a las mujeres. Hoy por hoy no hay alguien que requiera diálogo que no lo haya tenido”, expresó la mandataria.

Sansores San Román reiteró que ex servidores públicos de la entidad están detrás del paro de labores de los uniformados y los manipulan.

“Ni siquiera los policías se han dado cuenta al menos dos hombres lobos disfrazados de ovejas manipulan personas con dineros que vienen de lugares oscuros e inconfesables para alimentar su incontrolable ansia de poder, uno representa lo peor del pasado, y el otro, lo peor que a Campeche le podía pasar en el futuro”, mencionó.

La manifestación de los uniformados ocurrió luego de que el pasado 15 de marzo, policías resultaron heridos en un operativo en el Centro de Reclusión Social San Francisco Kobén.

En ese evento, las personas privadas de la libertad agredieron a los uniformados, quienes posteriormente acusaron que sus superiores los enviaron a esta acción sin el equipo necesario y pusieron en riesgo la vida de mujeres policías.

A partir de este evento, los oficiales tomaron las instslaciones de la Secretaría de Seguridad estatal para exigir mejores condiciones laborales y la destitución de Muñoz Martínez.

Yo sé que otros (policías) tienen miedo, y entiendo el silencio, se sienten amenazados, y estigmatizados por compañeros que son manipulados por policías delincuentes y mercenarios que se adueñaron de sus demandas

Layda Sansores, Gobernadora de Campeche

Ayer, Sansores San Román garantizó que no habrá represalías contra los policías que protestan; además reconoció que hay algunos que apoyan la manifestación, pero aún laboran.

La morenista señaló que hay elementos de seguridad, sobre quienes presuntamente pesan acusaciones delictivas, que manipulan a los manifestantes.

“He decidido enfrentarme a nueve canallas corruptos que los amenazan a ustedes y que han sido denunciados por acosar mujeres, maltratar, por romper y extorsionar a la ciudadanía.

“Yo no vine solo a ser gobernadora, vine a combatir la corrupción como lo ha hecho nuestro presidente y ustedes El Chevy, El Cheto, El Charmín, no volverán a pertenecer a la policía, porque queremos que la policía se limpie de gente como ustedes”, aseguró.

Sansores San Roman pidió a los manifestantes “abrir bien los ojos”, agregó que está en juego continuar con el camino de la transformación del estado y es la hora de defender los principios y valores.

La mandataria de Campeche respaldó a Muñoz Martínez a quien los policías acusan de cometer presuntos abusos.

El anuncio se dio luego de que anunció el 1 de abril la creación de la nueva policía campechana.

“Este día nace la nueva policía campechana, la policía de los mejores, de los valientes, de los que quieren trabajar por la seguridad de los ciudadanos”, escribió en X la mandataria.

El pasado 19 de marzo, cientos de personas salieron a las calles de Campeche para exigir la renuncia de Sansores San Román y de Muñoz Martínez como muestra de respaldo a la protesta que llevan a cabo los policías estatales.

Días después, el 24 de marzo, la sociedad civil y los policías volvieron a marchar para mostrar su apoyo a los uniformados y reiterar las exigencias de éstos.