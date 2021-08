Agradezco al Presidente por apoyar a Colima en resolver la falta de pago a trabajadores: Indira Vizcaíno

Después del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por Colima, sobre que apoyará a la entidad para resolver la falta de pago de nómina a trabajadores, la gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, agradeció la presencia del mandatario en la entidad y reconoció el apoyo extraordinario ante la situación financiera del estado. “Gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, las y los colimenses estamos muy agradecidos con su solidaridad y el apoyo que les brindará a las y los trabajadores del Gobierno del Estado de Colima", indicó.

Tras el encuentro, Indira Vizcaíno reconoció el apoyo que el presidente de México siempre ha brindado a la entidad y reiteró la plena disposición de su gobierno para respaldar las acciones que se están llevando a cabo a nivel federal. “Tenemos la confianza y la convicción de trabajar de manera cercana y coordinada con el Gobierno de México, celebramos que con la alternancia, Colima se verá beneficiada en todos los aspectos y buscaremos darle todo lo que se merece y que no ha tenido durante años”.

Sobre el impago del salario a los trabajadores del estado, el presidente de México anunció que atenderá esos problemas con el gobernador actual y la futura gobernadora de Colima.

Vamos atender los problemas actuales, no hay recursos para pagar la nómina a los trabajadores y hablaremos en conjunto con el gobernador actual y la gobernadora electa. A los afectados quiero decirles que la Federación va a ayudar a solucionar su problema. Quiero aclarar que no le hemos dejado de entregar los fondos al estado y quiero que tengan la certeza que se les entregará lo que por derecho y justicia les corresponde. Además de siempre entregar las participaciones federales, en Colima se ha entregado todo el apoyo que corresponde en salud, incluso más, pero no nos vamos a meter en polémica, ni echarnos la culpa unos y otros. El salario de acuerdo con la constitución no se debe retener, además, es sagrado. Haremos las gestiones correspondientes para que la próxima quincena se regularice el pago de la nómina. Esto significa comprometer a futuro las participaciones federales y es por ello que voy a reunirme con José Ignacio Peralta Sánchez y con la futura gobernadora, Indira Vizcaíno Silva