Agreden a profesora de Prepa 5-UAEM mientras daba clase en línea

Durante una clase en línea, maestra de la Preparatoria 5 de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), ruega a su agresor que no la golpee frente a sus alumnos.

La docente de inglés, señalan redes sociales, sufrió la agresión de parte de su pareja o esposo la noche del miércoles, después de que éste le reclamara por un botón de un equipo de cómputo que utilizó para la clase virtual.

“¿Quieres que te putee? Es mi computadora, no me la agarres. Hija de tu pu… madre, me chingaste el pu… botón”, increpa el agresor, momentos antes de iniciar el ataque físico.

“Espérame, déjame cortar la clase, déjame cortar la clase, ya escucharon, ya escucharon”, pide la maestra a su agresor para evitar la pena frente a sus alumnos.

“Deja, carajo”, amenaza el agresor.

Entre lágrimas, la profesora dice: “ya voy, ya voy, ya voy, ya me voy, déjame cerrar la clase, déjame nomás avisarles”.

En tanto, los alumnos que en ese momento seguían la clase en línea lo único que pudieron hacer es preguntar a la maestra si se encontraba bien. De la agredida ya no recibieron respuesta.

“Rechazo absoluto” contra actos de violencia hacia docente: UAEM

La Universidad Autónoma del Estado de México expresó su “absoluto rechazo” hacia los actos de violencia que atentaron contra la dignidad, autonomía e integridad de una docente de esa casa de estudios, mismos que fueron difundidos el día de ayer a través de redes sociales.

La UAEM destacó, a través de un comunicado, que tras los hechos se coordinaron las acciones de forma inmediata para ofrecer a la maestra “asistencia psicológica, así como apoyo y asesoría legal, a fin de que determine realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía general de Justicia del Estado de México”.

La casa de estudios informó que también se giraron instrucciones a la Dirección de Protección y Seguridad Universitaria para garantizar la seguridad e integridad de la profesora en las instalaciones universitarias.

La UAEM llamó a hacer un manejo ético de la información con el fin de evitar reproducir, publicar y/o compartir el video que aparece en redes sociales.

Lo anterior con la intención de evitar cualquier conducta que revictimice a la profesora.