Ahogan a Naucalpan deudas e insolvencia

El Gobierno municipal de Naucalpan enfrenta una aguda crisis financiera, que impacta a sus trabajadores, a quienes les adeudan pagos de nómina.

La falta de solvencia provocó incluso el corte de luz en las instalaciones del ayuntamiento, debido al endeudamiento que tiene el municipio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Aunque este 27 de julio el ayuntamiento pagó el 50 por ciento de las nóminas de sus empleados sindicalizados, con fecha del 15 de julio pasado, todavía debe a los trabajadores dinero por otros conceptos, como las primas vacacionales -una deuda que se acumula desde el año pasado-, y que semana con semana se ha convertido en “una bola de nieve”, afirmó la regidora panista María Paulina Pérez González.

En entrevista con La Razón, Pérez González explicó que el ayuntamiento, encabezado por Patricia Durán Reveles, tiene retrasos en los pagos desde hace mes y medio para sus trabajadores de confianza y de cabildo, a quienes, de igual manera, también les deben lo correspondiente a la primas vacacionales desde el año pasado.

“En el caso de los trabajadores de confianza y de cabildo, no se ha pagado desde la quincena del 15 de junio, no se les pagó la del 30 de julio, la del 15 de julio, y ya estamos a dos días de que se cumpla el mes y medio”, explicó.

Pero la deuda del municipio no queda ahí, pues la regidora externó que, por la falta de presupuesto, hay obras que quedaron inconclusas, a poco menos de dos meses de que entre la nueva administración municipal.

“Aquí en el municipio de Naucalpan, muchas obras han quedado inconclusas, a la mitad de su construcción (nos comentan de manera extraoficial) porque algunas cuentas están embargadas y no se han podido pagar obras para su término, por lo que también digamos que tenemos el adeudo del pago de proveedores, del pago de sueldos, y esto al final del día se convierte en una bola de nieve”, externó.

A la falta de pagos se sumó un corte de la energía eléctrica que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplicó en el edificio municipal desde la tarde del martes pasado, debido a una deuda que podría superar 25 millones de pesos, de acuerdo con la regidora Pérez González.

Al respecto, el regidor perredista Anselmo García Cruz expuso que se trata de la tercera ocasión en que se corta la energía eléctrica en las instalaciones.

En sesión ordinaria de cabildo este miércoles, el regidor José Velázquez Meza leyó un documento que recibió por parte de la Tesorería Municipal, en respuesta a una solicitud para conocer el estado financiero y los retrasos en los pagos de los trabajadores, en la que se explicó que la administración local dejó de recibir alrededor de 34 millones de pesos mensuales de participaciones federales, desde el 2020, recursos que “no se tenían contemplados presupuestalmente ni financieramente y desequilibraron totalmente las arcas municipales”.

Por otra parte, el texto refiere que, en junio pasado, el municipio dejó de recibir más de 70 millones de pesos debido a un reajuste realizado por el Gobierno federal, en función de la cantidad de ciudadanos que habitan el municipio.

“Se nos indica que, al tener menos población que en el censo anterior, tendríamos un ajuste a la baja de participaciones federales.

“El descuento generó que recibiéramos, en el mes de junio, poco más de 60 millones de pesos, lo cual no nos permitió hacerle frente al pago total de deuda financiera, compromisos básicos como lo es el pago de nóminas y gasto corriente. Esta disminución de participación mayor a 70 millones de pesos recibida el último día de junio de este año, fue un duro golpe a las finanzas municipales”, aseguró, pues aunque anteriormente ya se había presentado un desfase en el pago de nómina quincenal para los empleados de confianza y funcionarios —reconoció—, éste no había ocurrido para el personal sindicalizado.

De acuerdo con el texto, la deuda hacia los trabajadores sindicalizados se pagó en su totalidad este 27 de julio; sin embargo, aún queda pendiente el pago de nómina al personal de confianza, cabildos y funcionarios.

El regidor Anselmo García hizo un llamado a actuar “con mayor sensibilidad” hacia los trabajadores del ayuntamiento, ante la falta de pagos, pues, dijo, pese a la situación, ellos continúan realizando sus labores.

“Me parece importante que pudiéramos tener la información precisa de qué es lo que está pasando (...) Yo no sé qué está pasando con las cuentas, pero nos dicen, en algunas ocasiones, que están embargadas; no sabemos cuántas o si realmente lo están, que están intervenidas por Hacienda, no sabemos.

“Se menciona que hay recortes en las participaciones federales y estatales; es información que no tenemos precisa y eso genera más incertidumbre. Pediría, respetuosamente, presidenta, que pudieras instruir al tesorero para que, a través del chat por lo menos, nos vaya dando información”, solicitó.