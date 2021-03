Albañil con discapacidad es amenazado de muerte luego de que le roban su bicicleta

Por medio de redes sociales y medios locales se dio a conocer la historia de Filiberto González Zepahua, un albañil de 47 años al que le fue robada su bicicleta el pasado sábado por la tarde.

Siguiendo con el relato de redes sociales, la mujer propietaria del taxi con el cual el albañil de Orizaba chocó el fin de semana, optó por robarle su bicicleta luego del percance, no sin antes amenazarlo de muerte.

Y ante el robo, Filiberto optó por llevar a cabo una protesta en la Delegación de Transporte Público de Orizaba, en donde pidió que le fuera devuelto su medio de transporte. Sin embargo, no interpuso una denuncia formal por miedo a que la mujer cumpliera sus amenazas.

El choque por el cual presuntamente fue amenazado el albañil de Orizaba, ocurrió contra un taxi de marca Chevrolet Beat y número económico 225 y aunque no se reportaron daños materiales, derivado del impacto, el conductor llamó a la propietaria de la unidad, quien llegó enfurecida y le quitó su bicicleta a Filiberto, a pesar de que el mayor afectado había sido él.

El albañil de Orizaba agregó que ante el robo, él quiso tomarle una foto al taxi, motivo por el cual la propietaria del vehículo también intentó quitarle su celular.

"Y me dijo que me iba a mandar a matar, porque ella tiene mucho dinero, así me lo dijo, te voy a mandar a matar hijo de tu pinche madre, yo no sé qué tanto hablo con los que llegaron ahí y ya me tuve que venir en un taxi" relató el albañil a medios locales.