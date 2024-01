Alejandro Armenta impulsa la economía circular a favor de mejores ingresos

“Cuando hablamos de economía circular, el espectro es muy amplio, no significa sólo lo financiero, estamos hablando también de proteger al medio ambiente, de fortalecer la creatividad e innovación, a través de medidas muy concretas como otorgar estímulos fiscales a empresas que realicen actividades relacionadas con la gestión de residuos sólidos, como reducción, reciclaje y manejo adecuado, ofrecerles incentivos para que lleven a cabo tareas orientadas a reducir el deterioro ambiental y a una gestión responsable de los desechos, eso es parte del compromiso social con el pueblo, del Humanismo Mexicano” señaló el senador Alejandro Armenta en su habitual rueda de prensa semanal.

Luego de escuchar al presidente del Colegio de Economistas, Rubén Paredes Castañeda, quien le expuso la necesidad de atender aspectos fundamentales para el desarrollo de la entidad como que “uno de cada tres jóvenes está desempleado y los que laboran, ganan menos del salario mínimo, por eso queremos expresarle la necesidad de redoblar esfuerzos para encontrar nuevas posibilidades, por ejemplo la correcta reutilización de productos”, el senador Alejandro Armenta recordó que a situaciones como la mencionada, obedece su determinación de presentar una iniciativa en materia de estímulos fiscales para la gestión de residuos sólidos, a fin de promover el eficiente uso de productos y materiales mediante el reciclaje.

Y es que Paredes Castañeda, refirió al senador que, en México, el manejo de residuos sólidos apenas llega a un 10 por ciento del total de desechos, mientras que en manejo del agua “destinada a la industria es aproximadamente el 14% de la oferta de nuestro país, pero el nivel de contaminación que se traduce por sus operaciones representa asentamientos de 100 millones de personas, es urgente reciclarla, para darle un uso correcto para con la población”.

Ante el planteamiento, el senador Alejandro Armenta, además de reiterar que presentará una reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de estímulos fiscales para la gestión de residuos sólidos, indicó que confía en que muy pronto podrá lograrse la mejora planteada por el presidente del Colegio de Economistas “es fundamental fortalecer nuestra economía circular”.

Además indicó que durante la adminsitración del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha avanzado mucho “tenemos ejemplos muy claros, como el tema del salario mínimo que aumentó de 87 a 248.9 pesos, lo que equivale a un 113 por ciento en lo que va del sexenio; las reservas del Banco de México suman 211 mil 509 millones de dólares, eso es reflejo de que se cumplen los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, es importante que mantengamos esa línea para seguir avanzando en lo que falta”.

Por otra parte, a pregunta expresa en la reunión con medios de comunicación, el senador Alejandro Armenta anunció que sumó a un grupo de presidentes auxiliares al trabajo legislativo y adelantó que “no vamos a permitir presiones en contra de estas autoridades subalternas que pertenecen a la capital poblana, ellos no son empleados del gobierno municipal, ellos obedecen a los intereses del pueblo que los eligió”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR