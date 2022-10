Alfredo Del Mazo afirma que en reunión con el Papa Francisco destacó lucha contra la violencia

Al entregar tarjetas del programa Salario rosa, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza señaló que en su gira de trabajo en Italia se reunió con el Papa Francisco, con quien tuvo la oportunidad de platicar del compromiso que tiene el Gobierno del Estado de México con las mujeres y de los programas para fomentar la igualdad y combatir la violencia.

“Ayer en la noche regresé de un viaje que hice a Roma, y dentro de este viaje que hicimos a Roma, visitamos al Papa Francisco, y me pude reunir con él, y en la reunión que tuve con él, le platiqué varias cosas que estamos haciendo aquí, pero la más importante de todas, ¿saben qué le platiqué?, el compromiso que tenemos como Gobierno del Estado de México con las mujeres en el Estado de México, es el mayor compromiso que tenemos".

“Y le platiqué de varios programas que tenemos para apoyar a las mujeres, para combatir la violencia, para prevenir la violencia, para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, para apoyarles a salir adelante y, por supuesto, le platiqué del programa del Salario rosa, porque es un programa único, que está dedicado a apoyar a las amas de casa, y ¿saben qué?, le dio muchísimo gusto, porque me dijo que lo mejor que podemos hacer es apoyar a las mujeres y en eso coincidimos”, detalló.

En el estacionamiento del Estadio de Futbol Neza 86, donde estuvo acompañado de la Secretaria de Desarrollo Social, Alejandra Del Mora Vela y de la Secretaria de la Mujeres, Martha Hilda González, el Gobernador mexiquense hizo llegar el mensaje del Sumo Pontífice, quien envió una bendición al Estado de México y a todas las familias mexiquenses, a quienes tiene presentes en sus oraciones.

Luego de señalar la coincidencia que tuvo con el Papa Francisco sobre la importancia de apoyar a las mujeres, el titular del Ejecutivo estatal refirió que el programa de Salario rosa nació para reconocer el trabajo de las amas de casa, quienes son el pilar de sus hogares y porque trabajan sin descanso, además de que siempre están presentes cuando algún integrante de su familia las necesita.

“Por eso nació este programa del Salario rosa, para agradecer el gran trabajo que hacen las amas de casa, porque no hay descanso, son 365 días del año, las 24 horas al día, no hay descanso para las amas de casa, y, además, ese esfuerzo que hacen, ese trabajo que hacen lo hacen con todo el corazón, con una gran entrega, con mucha dedicación, y normalmente ese esfuerzo, porque además es sacrificio, ese sacrificio que hacen, normalmente, no se les agradece o reconoce lo suficiente, por eso lo primero que vengo hacer aquí el día de hoy es darle las gracias, porque gracias a ustedes, es que las familias salen adelante”, puntualizó.

En el encuentro el Gobernador mexiquense, llamó a las más de 5 mil 800 amas de casa , quienes hoy se sumaron al programa, a invitar a sus amigas y vecinas a ser parte de esta gran familia.

“Ahí vamos poco a poco, son muchas mujeres, muchas amas de casa, pero vamos avanzando, cada vez son más, hoy llevamos más de 583 mil mujeres de los 125 municipios del Estado de México que reciben su Salario rosa, y vamos a seguir creciendo, porque vamos por más, pero lo más importante es que primero le llegue a quienes más lo necesitan”.

Del Mazo Maza, expresó que el programa está en las mejores manos, porque las mujeres invertirán el recurso en mejorar la calidad de vida de sus familias , ya sea en alimentación, educación, transporte o en atender algún problema de salud.

Al hacer uso de la palabra la Secretaria de Desarrollo Social de la entidad, Alejandra Del Moral Vela, destacó que el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza pasará a la historia por poner a las mujeres en el centro de las políticas sociales de su Gobierno.

Destacó que de cada 10 pesos que se invierten en la entidad, siete están destinados al desarrollo de programas sociales y de estos, seis de cada 10 se destinan en el apoyo integral de las mexiquenses.

Luego de reconocer a las amas de casa por dar todos los días lo mejor de ellas para sacar adelante a sus familias, les pidió no sentirse solas, porque el Gobierno del Estado de México, las acompaña para que cumplan sus sueños, porque donde hay mujeres fuertes, hay familias fuertes.

