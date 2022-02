Alistan salida de nueva caravana migrante desde Chiapas

En caso de que el Instituto Nacional de Migración (INM) no resuelva la regularización de los extranjeros que se encuentran varados en Tapachula, Chiapas se formará una caravana hacia la Ciudad de México en 20 días, aseguró Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras.

En entrevista con La Razón, el activista detalló que este día interponen 700 amparos ante un juez para que puedan salir del estado sin ningún tipo de detención o represalia, ya que persisten las autoridades sin dar respuesta a sus demandas.

“Hoy entregamos 700 amparos a un juez federal y esperamos la respuesta en 20 días más, para poder salir en caravana del estado; esto es si Migración no nos resuelve la situación de los extranjeros. En 20 días salimos con o sin papeles si las autoridades no resuelven”, explicó.

El activista detalló que la falta de respuesta de las autoridades no les ha dejado otra opción que formar la movilización, ya que se empeñan en no dar soluciones a la regularización con visas humanitarias, además que no agilizan trámites o esperas.

Además, este miércoles realizan una marcha hacia la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) con el propósito de que todos los niños, mujeres y adultos expulsados por violencia y atrapados, sean escuchados por las autoridades ya que la única petición es que los dejen salir de Chiapas.

En la caravana que partió el 23 de octubre pasado, de igual manera se prepararon con amparos para evitar que las autoridades los detuvieran en su camino.

