Criminales advierten a Cecilia Flores que deje de buscar a su hijo; "mi vida está en riesgo", denuncia

La madre buscadora Cecilia Flores Armenta denunció que su vida está en riesgo, luego de que criminales se acercaron a ella en Sinaloa, y le advirtieron que dejara de buscar a su hijo desaparecido desde 2015.

En entrevista con La Razón dijo que hasta este día no contaba con acompañamiento del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, del que es parte, por lo que los criminales aprovecharon para acercarse a su persona y amenazarla de muerte.

“Lo que pasa es que días antes me dijeron en donde se encuentra mi hijo acá en Guasave, Sinaloa y casualmente cuando voy a realizar la búsqueda nos interceptan y nos dicen que ya no busquemos, que estamos calentando mucho el terreno y que nos fuéramos”, explicó.

Mi hija Ceci y yo estamos cavando en el predio donde tengo información que puede encontrarse mi hijo Alejandro. Tras resistir al abandono de la policía municipal de Guasave Sinaloa, pedí la intervención de la @GN_MEXICO_ en Sonora, y por fin llegaron los de Sinaloa. pic.twitter.com/Vp6UatDJa4 — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) May 29, 2022

Cecilia Flores dijo que ya se comunicó la Secretaría de Gobernación (Segob) con ella para mandarle elementos, pues hasta el momento ya la acompañan elementos de la Guardia Nacional, pero desconoce si se van a quedar con ella o se van a ir.

“No me voy a ir, ya tengo la ubicación de donde está mi hijo, no me voy, no voy a abandonar a mi hijo, su obligación es darme protección, me voy a quedar a mi casa y acá seguiré hasta dar con él”, indicó.

LRL