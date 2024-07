¿Estás desempleado? Así puedes obtener un apoyo de 12,000 pesos en el Estado de México | REQUISITOS

No tener empleo siempre será causa de preocupación. Además, encontrarlo tampoco está fácil, tomando en cuenta no sólo la alta demanda, sino también los salarios que no cumplen nuestras expectativas. En caso de que estés en una situación de desempleo, esta información podría estarte "cayendo del cielo", como dijeran nuestras abuelitas.

El programa "Apoyo al desempleo para el Bienestar", lanzada por el gobierno del Estado de México encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, tiene el objetivo no sólo de apoyar de manera económica a quienes no gozan de un trabajo, sino también de vincularlos a un empleo en el sector formal.

Si quieres saber más sobre este programa y, sobre todo, cómo puedes aplicar para saber si eres candidata o candidato, a continuación te compartimos toda la información.

Requisitos para obtener el apoyo de desempleo por 12,000 pesos

De acuerdo a lo informado por la gobernadora Delfina Gómez, el programa "Apoyo al desempleo para el Bienestar" en el Estado de México, es un apoyo económico de 12,000 pesos, distribuido en seis meses, para aquellos que perdieron su empleo en el último año y seis meses.

La gobernadora indicó en sus redes sociales que con este programa, aquellos que perdieron su empleo en ese lapso de tiempo, "recibirán apoyo de manera económica y se les vinculará a un empleo en el sector formal". ¿Qué significa esto? Que además del apoyo económico, podrán ser vinculados con la Secretaría del Trabajo del Edomex y poder ser contratados a un empleo en el sector formal a través de bolsas de trabajo.

El programa funciona para los 125 municipios que conforman el Edomex y recibirán 2,000 pesos mensuales, por seis meses. Los requisitos son los siguientes:

Ser mayor de edad

​Vivir en el Estado de México

​Tener 18 meses desempleado formalmente y tener la forma de comprobarlo.

Este es el apoyo que se da a los mexiquenses desempleados. Gobierno del Estado de México.

¿Qué documentos me van a pedir?

Para que puedas comprobar el desempleo, es necesario que presentes tu último recibo de percepciones emitido por la empresa-institución en donde se laboró, o la baja emitida por la institución de seguridad social a la que fuiste afiliada.

Además de esto, deberás presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento en original y copia

​Identificación vigente con fotografía (además de una copia)

​CURP

​Comprobante de domicilio reciente

​Formato Único del Bienestar, firmado con pluma azul

​Carta bajo protesta de decir verdad, también firmada con pluma azul

​Documento que emita alguna autoridad competente en materia laboral, en la que se exponga haber laborado en una empresa o institución y que actualmente se encuentra en procedimiento legal

​Último recibo de percepciones emitido por la empresa o institución en la que trabajaste por última vez

Para inscribirte, deberás ingresar a este enlace: https://appsf.cggedomex.gob.mx:8443/PADB2024/#/login, registrarte con tu CURP, llenar el Formulario Único del Bienestar y adjuntar los documentos que te enumeramos arriba, los cuales deben estar escaneados y en formato PDF.

La convocatoria estará disponible hasta el 28 de julio y los resultados se darán a conocer el 30 de septiembre.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.