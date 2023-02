Armando Guadiana adelanta cierre de precampaña en Plaza de Toros de Saltillo

El precandidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, cerró este sábado su precampaña en la Plaza de Toros de Saltillo.

En su mensaje ante simpatizantes y coreligionarios, confió en que la cuarta transformación llegará a la entidad en este proceso electoral.

Guadiana Tijerina estuvo acompañado por el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo y los senadores Citlalli Hernández y Reyes Flores Hurtado; asimismo del dirigente del guinda en la entidad, Diego del Bosque.

“No voy a robarme un peso, no porque tenga muchos, sino porque la ética, la moral, y la responsabilidad no permite que nos robemos un peso, el problema de México y Coahuila no escapa de ello, es la falta de ética y la moral en el manejo de los recursos públicos”, expresó.

Este evento marcó el cierre de precampaña de Armando Guadiana, quien indicó que el primer objetivo es convertirse en candidato a la gubernatura por Morena para después lograr la alternancia por primera vez en Coahuila.

Por su parte, la también secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Citlalli Hernández, afirmó que se tiene la confianza en que Armando Guadiana será un candidato honesto, que podrá encabezar un buen gobierno en la entidad.

Luis Fernando Salazar, quien diera a conocer recientemente que tras superar esta etapa del proceso electoral dejará la coordinación de la precampaña para dedicarse a la vocería de Morena en el estado, también estuvo presente en el evento.

