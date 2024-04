Armenta se compromete a abordar temas que incluye su Proyecto Estatal 2024-2030.

Como parte de su gira de campaña en la sierra norte, el candidato morenista Alejandro Armenta visitó el municipio de Xicotepec, y puntualizó que en materia de seguridad habrá mando único policial y coordinación con la guardia nacional, la marina y el ejército para cerrar filas con inteligencia y nunca decir, "no me toca, los actos delictivos no tienen límite territorial".

Ante el recibimiento de los Xicotepequenses que se concentraron en la plaza principal, Armenta se comprometió a abordar los temas que incluye su Proyecto Estatal 2024-2030, cómo la obra comunitaria para todo el estado con tequio y mayordomía, el programa de rescate de agua y la fabrica de paneles solares para que 13 mil sociedades de agua tengan está ayuda para disminuir el costo eléctrico y construir agroparques industriales porquw esta zona es rica en la producción de café, litichi, plátano, naranja, nuez de macadamia, ganado, productos lácteos.

Ciudadanos de Pantepec, Villa Lázaro Cárdenas, Jalpan, Naupan, y en general de la Mesa de Metlaltoyuca acudieron a escuchar cómo Puebla se subirá al tren interoceánico para activar la economía de todo el estado, y hacer la conexión México, Puebla y Veracruz.

En su participación, Carlos Barragán candidato a presidente municipal, pidió al próximo gobernador de Puebla que lo acompañe a hacer realidad 3 proyectos: resolver el tema de los residuos sólidos, construir la ruta de las presas en Papatlazolco en la presa de Tenango, y que el Instituto Politécnico Nacional haga una sede en la sierra para que los jóvenes de Xicotepec estudien sin trasladarse.

Para consolidar el Humanismo Mexicano, Armenta pidió apoyar con su voto a Lupita Vargas candidata a diputada local, a Xel Hernández a diputada federal, junto con Gisell Santander y a Liz Sánchez senadora, que acompañarán a Claudia Sheinbaum como presidenta de México.

JVR