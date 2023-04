Asegura Alejandra del Moral que es 'una mujer con tamaños' que defenderá a las mexiquenses

La candidata de la alianza Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, aseguró a las mexiquenses que en ella van a encontrar a “una mujer con tamaños” que las va a defender una vez que gane la gubernatura.

Durante su tercer día de campaña, en la que denomina la Ruta de la Reconciliación, la priista encabezó un evento en Coacalco, donde reiteró que no le preocupan las encuestas que presentan sus opositores, porque aseveró que las elecciones se ganan en el territorio.

“Cada vez que me preguntan si las encuestas me preocupan, les contesto que no, porque soy una mujer que aprendió a ganar elecciones y las elecciones se ganan aquí en el territorio, no en las encuestas, vamos a ganar”, manifestó.

Unidos con las y los valientes de #Coacalco #VamosAGanar. Aquí cabemos todos y trabajamos en equipo para darle los mejores resultados a las familias mexiquenses. #AleGobernadora #UnirEsResolver pic.twitter.com/YU8GqwWvIW — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) April 5, 2023

Les pide un voto de confianza

En su discurso, señaló que acudía a pedirles un voto de confianza y a que la ayuden a “desdoblar” su mensaje con los habitantes del Estado de México, para que gane la “candidata de la reconciliación”.

Subrayó que particularmente en esta región del territorio mexiquense, son “entrones y valientes”, por lo que llamó a militantes y simpatizantes del PRI, PAN, PRD y Nueva alianza a que no se cansen y trabajen hasta el último minuto de la campaña.

“No se cansen, den lo mejor de ustedes, saquen esa garra de los que somos de esta región, de los que a cada descalificación y que nos dicen que no se puede, demostramos que sí se puede”, expresó.

Al presentar en Coacalco su primera propuesta de campaña sobre el Salario Familiar, Del Moral dijo que aunque ahora estará destinado a todos los miembros de las familias mexiquenses, seguirá haciendo énfasis en la atención de las mujeres.

“Cuenten con que en Alejandra tienen una amiga, pero sobre todo tienen una mujer con tamaños, como ustedes, que las va a defender, que las va a cuidar y que va a velar por cada una de ustedes”, afirmó.

La ruta de la reconciliación está avanzando con paso firme por todo el #Edoméx. ¡Unidos seguimos trabajando con capacidad para poder generar el cambio para nuestras familias! #AleGobernadora #UnirEsResolver #VamosAGanar pic.twitter.com/fP9H7ocKXR — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) April 5, 2023

Alejandra será 'una gobernadora de territorio'

La candidata de Va por el Estado de México reiteró que será una gobernadora de territorio, por lo que aseguró que buscará que las decisiones se tomen desde los municipios, acorde con las necesidades de cada zona.

“Tomemos decisiones juntos, decisiones de Coacalco para Coacalco y así para todos los municipios, tomando decisiones con el pueblo y para el pueblo”, señaló.