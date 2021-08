El periodista Jacinto Romero fue asesinado mientras conducía en Ixtaczoquitlán, Veracruz; los primeros reportes señalan que fue baleado, por lo que las autoridades locales ya comenzaron con la investigación.

Tras el asesinato, el gobernador Cuitláhuac García expresó "reiteramos que no se permitirá que intenten amedrentar a la población y en particular, mucho menos a los periodistas, por lo que cualquier intento en ese sentido no quedará impune".

En su mensaje, también aseguró que las autoridades ya comenzaron con la búsqueda de los responsables y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que se abrió una carpeta de investigación.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública local, Hugo Gutiérrez Maldonado, informó que tras los hechos la dependencia desplegó un operativo, además de que en coordinación con personal de la FGE "se trabaja en la búsqueda de los agresores del periodista".

Finalmente, en un mensaje en redes sociales, destacó "desde la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz reiteramos que no habrá impunidad ni permitiremos que nadie amedrente a la población".

En coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se trabaja en la búsqueda de los agresores del periodista.



Desde la @SP_Veracruz reiteramos que no habrá impunidad ni permitiremos que nadie amedrente a la población. — Hugo Gutiérrez Maldonado (@HGutierrez_M) August 19, 2021

Asesinan al periodista Jacinto Romero en Ixtaczoquitlán

De acuerdo con medios locales, Jacinto Romero viajaba en su automóvil por la comunidad de Potrerillo, en el municipio de Ixtaczoquitlán cuando fue baleado sobre el boulevard Reforma.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 10:45 horas de la mañana de este jueves; tras el ataque, el periodista habría recibido al menos dos impactos de bala. Sin embargo, cuando las autoridades se desplegaron al lugar, Jacinto ya había perdido la vida.

Por lo que acordonaron la zona y esperaron a la llegada de peritos para el levantamiento del cuerpo. Según se aprecia en las fotografías que se difundieron en redes sociales, el vehículo rojo del periodista estaba identificado como "prensa".

El periodista Jacinto Romero, de 61 años, era reportero de la radiodifusora Oristereo FM y editor de otros medios de comunicación en la zona serrana.

