Asesinan al periodista Víctor Morales; su cuerpo fue hallado en una carretera de Chiapas

Este viernes fue encontrado sin vida el periodista Víctor Alfonso Culebro Morales, en la caretera Ocozocoautla de Espinosa- Arriaga, en el estado de Chiapas.

Según los primeros reportes, el cuerpo del periodista, quien también era editor del medio Realidades fue hallado a la altura del Ejido Tierra y Libertad, en el municipio de Jiquipilas, la madrugada de este 28 de junio, tenía signos de violencia y varios impactos de balas. Fue amarrado de las manos y le cubrieron el rostro con tela negra.

Fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Cintalapa, en donde le realizarán los exámenes periciales. El lugar para donde escribía toca temas que se relacionan con los enfrentamientos armados, el regreso de personas al municipio de Tila, así como la inseguridad en general y en lo turístico.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un pronunciamento al respecto.

¿Quién era Víctor Morales, periodista asesinado en Chiapas?

Víctor Morales, tenía 39 años de edad, era papá de dos pequeños y estaba casado, vivía en el Barrio Santo Domingo de Cintalapa; era originario de San Cristóbal de las Casas. Fue director general del medio de comunicación Realidades. Su cuerpo sin vida fue hallado en en el km. 20+400, de la autopista Ocozocuautla-Arriaga.

ALERTA

Han asesinado al periodista Víctor Morales, director del medio Realidades de Chiapas.

Fue encontrado atado y con impactos de bala en el municipio de Jiquipilas.

D.E.P.

pic.twitter.com/MY317YGwMd — Saboteamos (@saboteamos) June 28, 2024

En redes sociales, lamentaron la muerte del periodista y algunos internautas comentaron: "En paz descanse", "lo más triste es que a los mexicanos ya no nos impacta nada. El gobierno ha destruido todo; el narco ha crecido y se ha fortalecido. Hubo elección de Estado; los muertos aparecen diariamente; la corrupción no se persigue, si no a quien la exhibe. Y todos, solo nos enteramos. Triste", "QEPD", "otro más a la triste cuenta periodística", "dice el gobernador que vivamos en paz, que en Chiapas no pasa nada. En paz descanse", "otro….ser periodista imparcial en México es sentencia de muerte".

FBPT