AMLO y periodista Reyna Haydee discuten durante 1 hora en la mañanera; 'me estoy enganchando': Presidente

Durante una hora, en plena conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tuvo un tenso intercambio de opiniones con la periodista Reyna Haydee Ramírez, por diversos cuestionamientos.

Desde el inició de su participación, Reyna Haydee Ramírez aseguró que con la reforma al Poder Judicial no se va a acabar la corrupción, pues las fiscalías atienden sólo asuntos particulares.

Reyna Haydee Ramírez ejemplificó sus dichos con el caso de la saxofonista Elena Ríos, en Oaxaca, pues sus "agresores son los del Poder Judicial".

Además contradijo a López Obrador, al destacar que no se ha acabado la mafia del poder en México ya que hay personajes corruptos que están involucrados en el Tren Maya.

"Tienes todo el derecho de manifestarte, pero yo también estoy en el derecho de decir que no estoy de acuerdo contigo y que tengo elementos para confirmarlo, pero no quiero polemizar", contestó AMLO.:

Minutos después, Reyna Haydee le cuestionó a AMLO si hizo algo ante los extrabajadores de la ruta 100 cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

"Sí, pero es otra situación", mencionó AMLO.

"¿Más complicado?", refirió Reyna Haydee Ramírez.

"Sí y es una visión diferente a la tuya, yo conozco la historia. nada más te adelanto que se está llevando a cabo una liquidación, recompensa, a todos los trabajadores de ruta 100. Ya se empezó a entregar ese apoyo, es algo que empezó Martí Batres", detalló AMLO.

AMLO le reconoció que jamás iban a ponerse de acuerdo. "Pero te respetamos mucho, aunque no estés de acuerdo con nosotros".

"Sí, sí, decir también, está difícil que aceptes que nunca en la historia de este país se había atendido como lo merecen hasta nuestras posibilidades a los adultos mayores. Eso no lo tomas en cuenta, entonces, ¿para qué me pongo a polemizar contigo?, cuestionó AMLO.

Reyna Haydee le cuestionó a AMLO cómo se podría evitar que las influencias corrompan a los nuevos jueces que se elegirían por elección popular.

AMLO afirmó que es fácil desistir a la tentación del poder y dinero si se mantienen los principios e ideales. "Eso es lo que vuelve a uno indestructible", mencionó.

"El escudo que protege a un dirigente que lucha por causa justa, es la honestidad, si no se actúa con honestidad no se resiste a los embates de la oligarquía y sus achichincles", sentenció AMLO.

Reyna Haydee Ramírez le cuestionó a AMLO sobre cómo se impedirá que el narcotráfico ponga a los jueces.

"El pueblo esta politizado, esos que dicen que va a intervenir el narcotráfico, se les olvida lo que acaba de pasar ahora", contestó.

Reyna Haydee Ramírez le recordó que cuando le cuestionó si había dinero del narco en las elecciones y "me dijo que sí".

"Pero no es determinante, porque cuando se tiene un pueblo consciente, politizado, la gente no vende su dignidad", refutó AMLO.

Reyna Haydee Ramírez: "Por miedo sí".

A lo que AMLO contestó: "No, no pasa nada. Ese es el gran tesoro que tiene México ahora, ahora el pueblo se empoderó y eso es una garantía, si fuese por dinero, toda la estrategia de Claudio X. González hubiera funcionado".

Reyna Haydee Ramírez: "Claudia también gastó mucho"

AMLO: "No, no me voy a meter eso"

Reyna Haydee Ramírez:: "Es que los dos gastaron mucho"

AMLO: "Han gastado muchísimo dinero en desprestigiarme".

Reyna Haydee Ramírez:: "Eso sí es cierto"

AMLO: "Y no han logrado ese propósito porque tengo autoridad moral".

Aunque al principio del diálogo, AMLO afirmó que no se engancharía con los cuestionamientos de la periodista Reyna Haydee, aseguró que logró provocarlo, esto tras los cuestionamientos sobre sus hijos y Amílcar Olán.

"No presidente, todavía tengo que ponerle un audio, cuando Anabel Hernández investigaba a García Luna", sentenció Reyna Haydee RamíreZ.

En dicho audio de AMLO reconoce que Anabel Hernández estuvo tratando el tema de García Luna sobre el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón. Y como respuesta, López Obrador reprodujo un video de lo que la periodista especialista en narcotráfico decía de él, que es un farsante, pero que no había encontrado al actual presidente "enriquecimiento ilícito".

"Sí, ella dijo eso. Eso fue antes, tiene el pelo corto, ya no lo trae así", comentó Reyna Haydee.

Reyna Haydee aseguró que en diversos estados que serán gobernados por Morena se está 'silenciando' a reporteros críticos, como en Puebla y Veracruz.

"Nosotros no nos metemos en eso, va a continuar la transformación. estarían en una situación difícil si el pueblo no hubiese elegido como lo hizo, entonces, sí, porque la derecha -apréndase eso- el conservadurismo tiene 3 características, un derechoso facho se distingue por 3 cosas: es muy autoritario, se puede comprobar; segundo y se puede probar, son muy rateros, su dios es el dinero y lo tercero son muy hipócritas", indicó.

"Ahora están en Morena", agregó la periodistas y los calificó como "manzanas podridas".

"No, nada de eso. Ya me voy, los otros dos compañeros se quedan pendientes. Lo lamento mucho, pero, ¿saben qué? Tengo que salir de gira", culminó AMLO el debate de una hora en su mañanera.

