Sin avances, acuerdo para levantar bloqueo en la autopista México-Puebla: gobernador Sergio Salomón

Al referirse al bloqueo que desde hace más de 30 horas mantienen habitantes de Santa Rita Tlahuapan en la autopista México-Puebla, el gobernador poblano Sergio Salomón informó que aún no hay avances para liberar la carretera.

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) alertó sobre el bloqueo carretero por primera vez a las 11:16 de la mañana del pasado martes 6 de agosto. Hasta después de las 20:00 horas de este miércoles, el organismo informó que continuaba la presencia de manifestantes en ambos sentidos de la autopista, a la altura del kilómetro 74, por lo que llamó a tomar rutas alternas, como la autopista Siglo XXI.

Turistas y habitantes optaron por caminar debido al bloqueo que pobladores de Santa Rita Tlahuapan mantuvieron en la autopista México-Puebla. Foto: Cuartoscuro/ Mireya Novo

Sobre el bloqueo, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, dijo que durante el transcurso de este miércoles se ha buscado llegar a un acuerdo con los inconformes para liberar la vialidad; no obstante, hasta ahora no ha sido posible.

Al afirmar que comparte la indignación de quienes se ven afectados por el cierre de la autopista, el mandatario estatal detalló que de manera personal mantiene contacto permanente con la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Luisa María Alcalde, para buscar entablar el diálogo con los pobladores que exigen el pago de los predios expropiados durante la construcción de la autopista.

"El estado ha tenido presencia con elementos de Seguridad Pública y personal médico para auxiliar a los usuarios, facilitar puntos de desviación y coadyuvar con la Guardia Nacional en la salvaguarda de las personas que ahí transitan", agregó Céspedes Peregrina.

“Los están engañando”, dice gobernador a pobladores por bloqueo en la MéxicoPuebla

Tal y como lo hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina de este miércoles, el gobernador Sergio Salomón sugirió que detrás del bloqueo hay intereses de personas que dicen defender a los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan.

"Creo en el uso de la razón y la vía del diálogo como mecanismo de resolución de cualquier divergencia. Por eso reitero el llamado al grupo de manifestantes para que no se dejen envolver por quienes dicen defenderlos. Están siendo engañados , y están quedando expuestos ante la sociedad que se siente agraviada por el bloqueo de esta vía de comunicación", escribió el mandatario en la misma publicación de X.

Esta mañana, López Obrador señaló que detrás del bloqueo hay un abogado que busca “chantajear” al Gobierno Federal para obtener algún beneficio.

“No se dejen manipular o engañar por este abogado que piensa que va a sacar provecho personal, a lo mejor está pensando que, como ya se está terminando mi gobierno, ahora es el momento, pues no, nosotros no nos dejamos chantajear por nadie”, sentenció durante su "mañanera".

Quisiera pronunciarme sobre lo que sucede en la autopista México-Puebla:



Comparto la indignación de miles de usuarios de esta vía de comunicación que han visto afectadas sus actividades laborales y personales desde el día de ayer en la tarde. Entiendo el malestar y lo hago… — Sergio Salomón (@SergioSalomonC) August 8, 2024

