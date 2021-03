Por actividad irregular BC suspende clínica bariátrica; no presentó 19 licencias

El secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, dió un informe sobre una clínica de cirugías plásticas que contaba con múltiples inconsistencias, por lo que se determinó la suspensión definitiva de actos médicos.

Durante el informe de labores que brinda el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla indicó que recibió distintas llamadas para evitar la inspección la clínica.

Alonso Pérez Rico señaló que la clínica Green & Health no presentó las licencias solicitadas bajo la excusa de que su administrador se encontraba de vacaciones y no contaban con la llave donde se resguardaban los documentos. En el informe se enlistan 19 licencias que no fueron presentadas.

Asimismo, señaló que se encontraron medicamentos e insumos caducos.

Clínica bariátrica también debe el agua

Por su parte, el gobernador Jaime Bonilla señaló que es un insulto el argumento que el dueño de la clínica dio y expuso que la clínica tiene una deuda de 250 mil pesos en el pago de agua.

Lo que sí pasó es que recibí como ocho llamadas de gentes, amigos de algunos, que ni siquiera estaban en la plaza. Les habló a todos para que presionaran al gobernador para que no hicieran la inspección Jaime Bonilla, gobernador de Baja California

Por último, Jaime Bonilla expuso una fotografía donde aparece Martinez Velóz supuestamente siendo atendido por COVID-19 en una clínica Green and Health, lo que representa una gran falta debido a que esa clínica nunca ha estado registrada como centro de atención para pacientes enfermos por coronavirus.

La clínica tiene como actividad principal las cirugías plásticas, bariátricas y spa.

