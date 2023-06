Blanco: Juicio político es por “fuego amigo”

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, aseguró que detrás de la solicitud de juicio político en su contra, que empezó a caminar en el Congreso local, hay “fuego amigo” de parte de militantes y personajes relevantes de Morena, en el marco de la sucesión en la entidad.

El pasado martes, la Mesa Directiva del Congreso de Morelos hizo del conocimiento del pleno una solicitud de juicio político presentada por dos colegios de abogados en contra del gobernador del estado, misma que fue turnada a la Junta de Coordinación Política.

Al respecto, Blanco dijo ayer que esperará a conocer “qué pasa en la comisión dictaminadora para, en su momento, analizar lo conducente en el campo legal”. Y aseguró que se siente tranquilo, porque “el que nada debe nada teme”.

El mandatario añadió que tiene pruebas sobre una reunión que se llevó a cabo hace unos días entre varios aspirantes a la candidatura del estado, personajes relevantes de Morena, el fiscal estatal y los integrantes del llamado G15, que controla al Congreso.

“Gente mala, gente mal intencionada, gente que quieren desprestigiar a mi gobierno, y pregúntele ustedes a los presidentes municipales si se les ha apoyado a todos o no, sé que también se han reunido Lucy Meza (senadora de Morena) con Graco, con Víctor Sánchez (empresario) el de Jardines México, y ya les dije que yo no me voy a quedar callado; Rabindranath también”, enfatizó.

Al mencionar a este último, Blanco se refería a Rabindranath Salazar Solorio, quien es coordinador general de Política y Gobierno de la República y aspirante al gobierno de Morelos.

Sobre el tema, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Francisco Erik Sánchez Zavala, señaló: “Qué puedo opinar, nuestra obligación es exigir al Poder Ejecutivo… la campaña negra a un servidor público se genera a partir de las acciones que se van desarrollando a lo largo del cargo”.

Mencionó que en Morelos “hay muchas situaciones que al ciudadano lo tienen muy mal parado por la mala calidad de vida, la inseguridad, la parte de la infraestructura urbana, hay muchos temas, el campo está en el abandono”.

Añadió que, con su actitud, el gobernador demuestra “tener la piel muy sensible ante tanta situación que desafortunadamente está padeciendo el ciudadano”.

En este marco, ayer cientos de antorchistas colapsaron la zona centro de la ciudad de Cuernavaca durante una marcha para exigir pagos que, aseguraron, el gobierno les prometió y no les ha cumplido, entre ellos, apoyos para el campo en la zona alta del estado.