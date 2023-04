Bloquean la Autopista Siglo XXI en Morelos

La mañana de ayer, ejidatarios que exigen el pago por tierras ocupadas desde hace 16 y 18 años para la construcción de la Autopista Siglo XXI, bloquearon durante varias horas con montones de tierra un tramo de esta vía, a unos 500 metros del entronque con la Autopista del Sol.

Los inconformes pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que obtengan la liquidación total de sus parcelas utilizadas para la construcción de la vía carretera.

Adalberto Maldonado Quiroz, vocero del movimiento campesino Siglo XXI, advirtió que continuarán realizando acciones de este tipo hasta que les sea pagado lo que se les debe por la expropiación de sus tierras por la ahora extinta Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Herminio Chávez, presidente del Comisariado Ejidal de Moyotepec y miembro del movimiento, declaró que las reuniones con funcionarios del Gobierno federal no han dado resultado hasta el momento.

“Nos comunica la comisaria que nos citan en la Ciudad de México para hacer una negociación, pero no estamos muy de acuerdo, lo vamos a conversar, porque no queremos ir de en balde, no nada más queremos ir a platicar, queremos nuestro pago”, advirtió.

Ante medios locales, otra de las manifestantes, Ninfa Chávez, quien dijo ser sucesora de una parcela afectada por la falta de pago, manifiestó que ya son 18 años esperando que se les cumpla y sólo les dan largas, por lo que anunció que en los próximos días realizarán nuevas protestas.

La mujer no descartó que los bloqueos se trasladen a la Ciudad de México.