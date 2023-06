Estrangulan maestros movilidad con bloqueos

En el transcurso de este jueves, profesores del Estado de México realizaron 12 bloqueos simultáneos en diferentes puntos del Valle de México para protestar porque el Gobierno estatal supuestamente no ha cumplido con el pago colateral del Convenio de Sueldo y Prestaciones 2022, que representa uno de los principales beneficios anuales para el magisterio.

Los inconformes cerraron varias avenidas principales del centro de Toluca, así como Periférico Norte, la avenida Mario Colín, en Tlalnepantla, y la Vía López Portillo, a la altura de Tultepec, entre otros puntos.

Asimismo, tomaron casetas de autopistas como la México-Querétaro, México-Puebla, México-Texcoco, Texcoco-Lechería, Toluca-Atlacomulco y Chalco-Cuautla, entre otras, en donde incluso levantaron las plumas y permitieron el paso de los automovilistas.

Los bloqueos, que empezaron desde las 8:00 horas y terminaron en distintos momentos a partir de las 16:00, perjudicaron a miles de usuarios del transporte público que transitan todos los días del Estado de México hacia la capital del país y provocaron enormes filas de vehículos, muchos de ellos tráileres, que se quedaron varados durante varias horas.

Fue el caso de la caseta de cobro de Tepotzotlán de la carretera México-Querétaro, en donde las filas de automóviles alcanzaron cerca de 12 kilómetros.

En varios puntos bloqueados, usuarios de transporte público tuvieron que caminar varios kilómetros para poder acceder a alguna vía alterna para dirigirse a su destino.

En algunos lugares hubo fricciones entre manifestantes y automovilistas, quienes exigían que los dejaran pasar, como en el Periférico Norte, en donde las tensiones casi terminan en golpes, lo cual fue evitado por elementos de la Policía Municipal de Naucalpan.

A las 16:00 horas, el contingente que se encontraba frente al Palacio Municipal de Naucalpan fue replegado por elementos antimotines, lo que provocó una trifulca, sin que se reportaran ni heridos ni detenidos.

Los maestros también se manifestaron frente a Palacio de Gobierno, en la ciudad de Toluca, y afuera de la sede del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM).

En las movilizaciones participaron docentes estatales de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, y se informó que los afectados con el incumplimiento se estiman en alrededor de 107 mil.

Aunque Marco Aurelio Carbajal, secretario general del SMSEM, emitió un comunicado para pedir a sus agremiados guardar la calma y explicar que el recurso no se ha distribuido porque el Gobierno federal no lo ha formalizado, disidentes magisteriales destacaron que el recurso llega a la Secretaría de Finanzas estatal y es esta dependencia la que no lo ha distribuido.

Durante la manifestación, los inconformes clausuraron simbólicamente las oficinas del sindicato, mientras aseguraban que no los representa, y exigieron la renuncia de su dirigente, Marco Aurelio Carbajal.

FUNCIONA NEGOCIACIÓN. Por la tarde, el secretario de Educación del Estado de México, Gerardo Monroy Serrano, dio a conocer que se llegó a un acuerdo con el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México para efectuar el pago colateral Asistencia a Actos Cívicos en día Festivo.

“Derivado de las pláticas sostenidas con la SEP llegamos al acuerdo el día de hoy con el SMSEM para suscribir a la brevedad el Convenio de Sueldo y Prestaciones 2023 y efectuar el pago la próxima semana de la colateral Asistencia a Actos Cívicos en día Festivo”, publicó en sus redes sociales.

Previamente, la Secretaría de Finanzas mexiquense indicó que el pago “será integral y retroactivo el pago de incremento salarial y prestaciones a maestros”.

Sin embargo, por la noche circuló un volante entre en las redes sociales de los integrantes del magisterio, mediante el cual se les invita a “bloquear avenidas principales en todas las regiones, por la falta de pagos de colaterales”.