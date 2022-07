Bosch inicia construcción de planta industrial en NL; prevén creación de mil 500 empleos

La empresa alemana Bosch comenzó en Salinas Victoria, Nuevo León, la construcción de una nueva planta que generara hasta mil 500 empleos , con una inversión de 260 millones de dólares .

Ante ello, el gobernador estatal, Samuel Alejandro García Sepúlveda, destacó la responsabilidad de la compañía con el cuidado del medio ambiente.

Se prevé que la obra de 430 mil metros cuadrados estará lista para el verano 2024 y producirá anualmente 600 mil refrigeradores de gran tamaño.

Asimismo, el mandatario destacó que se trata de algo “inigualable”, pues expuso la importancia de que las empresas cuiden el medio ambiente.

De qué sirve hacer fortuna o que suba la acción en la bolsa si no le vas a dejar nada a tu hijo o nieto. No es traer empresas por traer, no es hacer dólares por hacer, es darnos el lujo de escoger a quien queramos que venga a Nuevo León con este nuevo paradigma y cambiar el chip que se puede hacer lana cuidando el medio ambiente