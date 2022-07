Samuel García lanza llamado a la sociedad para combatir la crisis climática y del agua

Ante la crisis climática y escasez de agua que se vive actualmente a nivel mundial, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, hizo un llamado a todos los sectores de la población para crear conciencia e implementar soluciones que tengan una visión a corto, mediano y largo plazo.

En su mensaje, citó como ejemplo la emergencia por sequía severa que enfrenta la entidad y otras regiones de la República Mexicana, como Coahuila, Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato.

Además, hizo hincapié en la emergencia nacional por escasez de agua que golpea a Estados Unidos y en las altas temperaturas que han ocasionado fuertes incendios en países de Europa.

Nuevo León, te pido que por favor escuches este mensaje 🔴#EnVivo, porque las altas temperaturas y la sequía que está afectando a México y el mundo, tienen una razón. Nos toca hacer algo al respecto.



"Hablo de todo esto porque sé que la estamos pasando mal, pero también sé que lo vamos a resolver y lo que no podemos permitir es que salgamos sin una lección de vida, que sea una herida que se cerró o un capítulo que se terminó, tenemos que salir fuertes y pensando a futuro", dijo.

"El cambio climático hoy es una crisis climática, por supuesto que existe, no solo en Nuevo León, no solo en el noreste de México, existe a nivel mundial; se está acabando la lluvia y se están derritiendo los Polos".

El gobernador indicó que para salir de la escasez de agua, se necesitan diversas soluciones como el Plan Maestro para garantizar el agua de Nuevo León hasta el 2050, que favorecerá a las y los futuros gobernantes, y a las y los ciudadanos.

Es un plan que se divide en acciones de cortísimo, corto, mediano y largo plazo, aquí te enumero algunas de ellas, tuvimos que de manera urgente actuar y hacer lo que no hicieron en 30 años, buscar nuevas fuentes al secarse las presas, echamos andar pozos someros y una vez empezar los profundos, también adquirimos un avión y tenemos prestado uno de la Fuerza Aérea para bombardear nubes y que el agua caiga justo en las cuencas y en las presas que queremos que llegue el vital líquido Samuel García, gobernador de Nuevo León

"Hemos reparado fugas diario, hemos cambiado medidores, hemos puesto reductores en casas que abusan en el consumo, obviamente y muy importante acuerdos con la industria, con el sector agrícola para que de manera temporal, espero este verano, nos cedan volúmenes de agua para abastecer el déficit de 30 por ciento que tiene la ciudad".

También refrendó su compromiso de concluir la obra de la Presa Libertad en 2023 e iniciar la construcción del acueducto El Cuchillo 2, así como analizar proyectos como El Pánuco, la Presa Vicente Guerrero y la desalinización de agua de mar.

"Vamos a terminar el año que entra la Presa Libertad, vamos a iniciar ya para terminar el año que entra el segundo acueducto de El Cuchillo que nos va a dar el doble de agua, no vamos a descartar ningún proyecto, se analizará el tema de El Pánuco, de El Pajonal, de la Presa Vicente Guerrero y vamos a analizar todas las posibles fuentes, incluyendo para mí, la que será la del futuro: la fuente inagotable de la desalinización del agua y aquí a cientos de kilómetros poder traer de la laguna madre de Matamoros, agua potable a la ciudad de Monterrey".

Por otra parte, García Sepúlveda invitó a la reflexión a los sectores industrial y agrícola, pues resaltó que es momento de que cambien sus procesos productivos para evitar el desperdicio de agua.

"Pedreras, refresqueras, cerveceras, acereras y toda la industria de Nuevo León, tiene que dar ese paso al frente no solo cediendo agua, lo cual agradecemos, sino cambiando procesos productivos para cada vez más usar menos agua", mencionó.

"Lo mismo a mis amigos del sector agropecuario, lo digo con todo respeto, el sector agropecuario es el que más agua utiliza; tan solo en México el 76 por ciento del agua se consume en el mejor de los casos, en el sector agrícola".

Al finalizar su mensaje, el gobernador de Nuevo León reiteró que los diferentes sectores de la sociedad deben sumar esfuerzos para salir de la crisis climática e hídrica que se vive en el mundo, especialmente en el estado.

"Fue y es sin duda la peor crisis que ha vivido el estado, pero saldremos de ella y ahora sigue con un cambio de chip, con un cambio de mentalidad; Gobierno, sociedad, sector agropecuario, industrial, tu en tu familia, tu en lo particular, todos cambiar, cambiar la manera de pensar, cambiar nuestros hábitos para que esto no vuelva a ocurrir, para que una crisis hídrica no vuelva a pasar porque sencillamente, si queremos agua siempre, tenemos que cuidarla siempre", puntualizó García Sepúlveda.

