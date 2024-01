De las 5:00 a las 22:00 horas

Hoy No Circula Edomex: Estos autos no transitan del lunes 22 al sábado 27 de enero El Hoy No Circula regula los vehículos que pueden transitar por día en el Estado de México, para que no te multen te decimos cuáles no pueden transitar durante la semana del lunes 22 al sábado 27 de enero