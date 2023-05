En California, inicia Samuel García gira de trabajo para atraer inversión a Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepulveda, arranca este día una gira de trabajo en Los Ángeles, California, para participar en el Milken Institute Global Conference, Advancing a Thriving World, y sostener diversas reuniones para atraer inversiones al estado de Nuevo León.

Mañana lunes, el gobernador expondrá en el panel “Modernizing Global Supply Chains” al lado de Keyvan Esfarjani, vicepresidente Ejecutivo y director Global de operaciones en Intel Corporation, Kevin Klowden, director global de Estrategias del Milken Institute, Phil Levy, jefe de Economía en Flexport, entre otros.

Asimismo, el próximo miércoles 3 de mayo, lo hará como ponente con el tema “Nearshoring's Impact on North America: A New Era in Trade Dynamics”, en el que también estará presente el legislador Darrell Issa, y directivos asociados al Milken Institute.

La edición número 26 de la Convención Milken Institute Global Conference, convoca a las mejores mentes del mundo para abordar temas y desafíos mundiales, y con ello materializar las mejores oportunidades. Asimismo, congrega a personalidades con la capacidad de generar transformación en temas de salud, finanzas, negocios, filantropía, industria y sociedad, y la cual este año tiene como propósito promover un mundo próspero.

García Sepulveda en el marco de esta gira de trabajo por California, sostendrá también reuniones con el ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, y con los directivos de Clearlake Investment, Volkswagen, Mattel, Apple, Target y PayPal, con el objetivo de atraer nuevas inversiones a Nuevo León.

El gobernador de Nuevo León sostiene encuentro con la ex Tesorera de Estados Unidos, Rosario Marín. Foto: Especial

Visitará además la Gigafactory de Tesla en Fremont, California, y sostendrá una reunión y recorrido en Space X para discutir posibles colaboraciones con Amit Doshi, Global Logistics Lead.

“Vamos a ir a conocer la Gigafactory de Tesla de Fremont, California, con el afán de conocer a sus directivos, conocer las buenas prácticas, los retos que tuvieron para que la planta de Nuevo León, que va a ser la más grande del mundo, se haga de manera eficiente con todo el apoyo de Gobierno”, indicó.

Finalmente, es importante destacar que de octubre 2021 a marzo 2023 en Nuevo León se han confirmado más de 130 proyectos de inversión: 68 nuevas empresas y 62 expansiones, lo que representa 11 mil 564 millones de dólares, y en este 2023, la entidad va a recibir 72.2 por ciento del nearshoring que llega a México.

En esta gira de trabajo por California, acompañan al gobernador Samuel García, el secretario de Economía, Ivan Rivas y Emmanuel Loo, subsecretario de inversión de la Secretaría de Economía.

DGC