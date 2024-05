Candidata al senado del PVEM en Sonora denuncia al delegado nacional de su partido por violencia política.

La candidata al Senado de la República por el Partido Verde Ecologista de México en Sonora, Lizbeth Gutiérrez, presentó una denuncia por violencia política de género en contra del delegado nacional de su partido, con funciones de secretario general en el estado, Sergio Augusto López Ramírez.

“Aspiro a que se integre una investigación y se haga justicia. No solamente por mí, sino por las afromexicanas y por las mujeres que ven con recelo la participación política. Como mujer, como persona y como aspirante a un ejercicio político profesional, me niego a ser parte de una farsa”, mencionó sobre la denuncia que presentó el lunes.

En un video publicado en redes sociales, Lizbeth Gutiérrez acusó que no se le ha permitido hacer campaña ni presentar sus propuestas en foros públicos.

“Se me registró como afromexicana y no se me ha permitido hacer campaña. Me han cerrado las puertas del comité del partido y me han obstruido la oportunidad de acceder a foros de exposición públicas de mis propuestas”, dijo la candidata al Senado de la República por el Partido Verde Ecologista de México en Sonora.

Denuncio violencia política de género. Necesitamos orden, por eso mi voto es por @MFBeltrones pic.twitter.com/9LjdOVaIsk — Dra. Lizbeth Gutiérrez Obeso (@lapoliverde) May 21, 2024

Además, aseguró que no va a renunciar al Partido Verde, pero anunció que su voto en las elecciones del 2 de junio será para el candidato al senado, Manlio Fabio Beltrones, como un acto de protesta.

“En un acto de protesta, hago un llamado al voto útil, ratifico mi convicción del partido verde y este 2 de junio mi voto será para el candidato Manlio Fabio Beltrones”, aseveró.