Caravanas migrantes saldrán desde los estados del norte hacia EU

Diputados federales aseguraron que el fenómeno migrante está por cambiar, pues ahora las caravanas ya no saldrán desde la frontera sur de México, sino de los estados del norte, debido a las restricciones y contención que existe, por los convenios que se han realizado con Estados Unidos.

En entrevista con La Razón, la secretaria de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Olga Chávez detalló que el fenómeno que comienza a verse en México es el que caravanas tratarán de salir de Chiapas, pero no avanzarán mucho, pues las personas que se encuentran varadas en los estados del norte comenzarán caravanas rumbo a la zona fronteriza, para tratar de llegar a Estados Unidos.

“La situación para los migrantes está muy fuerte, pues, por un lado intentar salir de Chiapas aunque la contención no los deja y por otro, comenzaron a crear caravanas desde Monterrey para intentar llegar a pie a la frontera con Estados Unidos, debido a que tampoco les permiten salir de esa entidad”, explicó.

La diputada de Morena señaló que las autoridades en el vecino del norte están viendo la posibilidad de comenzar a regularizar a los migrantes, por ello el Presidente Andrés Manuel López Obrador acudirá a Estados Unidos a fin de analizar el tema, aunque precisó que por le momento son solo proyectos.

“Los migrantes están prefiriendo Coahuila para llegar a Estados Unidos porque ya dejaron de llegar a Tijuana o Laredo, porque cada vez son más peligrosos por la presencia del crimen organizado. Nos enfrentamos en los siguientes meses a un panorama muy difícil para los migrantes, ya que van a seguir llegando, entrando a México y llegando al norte para solicitar asilo”, aseveró.

La Razón publicó este vienes que en sólo cinco meses del 2022, un millón 017 mil 951 migrantes pasaron por territorio mexicano hasta cruzar hacia Estados Unidos, y durante marzo, abril y mayo se batieron los récords históricos de detenciones de indocumentados en ese país.

Por separado, la también integrante de la Comisión, Griselda, Alma Griselda Valencia Medina dijo que en Chiapas hay 130 mil familias que esperan salir de la entidad, aparte de la grave situación que está pasando el norte de México con el varamiento de miles de extranjeros.

“La migración nos está agarrando sin recursos porque los estados no cuentan con dinero para atender a la gente que va llegando, hay una fuerte crisis en el sur y en el norte, pero Estados Unidos prometió recursos y no se han visto, no tenemos recursos”, detalló.

La legisladora de Morena aseveró que busca la manera de ayudar a los migrantes varados en Monterrey, pues la mayoría de ellos quiere llegar a Estados Unidos a buscar trabajos, pero aclaró que otros desean quedarse en México para establecerse y hacer futuro. “Yo no veo sano que se generen expectativas a los migrantes de que se les va a regularizar y hay una promesa incumplida de Estados Unidos de 4 mil millones de pesos para los migrantes, peor no se ha visto. Nunca dijeron cuando los darían”, aseveró.

