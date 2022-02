Cartilla militar en Edomex: ubica los módulos en esta entidad

La Cartilla Militar es un documento obligatorio que todos los jóvenes mayores de 18 años deben tramitar, por lo que si tú necesitas realizar este trámite, pero no sabes a dónde acudir a hacerlo en el Estado de México, aquí te damos los detalles de cada módulo de reclutamiento.

La Constitución establece que “los jóvenes en edad militar están obligados a cumplir encuadrados o a disponibilidad” en alguno de los centros de adiestramiento militar, y una vez concluido el Servicio Militar Nacional, se liberará la Cartilla Militar.

Para tramitar la Cartilla Militar solo necesitas presentar a la Oficina de Reclutamiento de la Zona Militar más cercana a tu domicilio lo siguiente:

Junta Municipal de Reclutamiento Coacalco:

Junta Municipal de Reclutamiento Nezahualcóyotl:

Junta Municipal de Reclutamiento Naucalpan:

Junta Municipal de Reclutamiento Tlalnepantla:

Junta Municipal de Reclutamiento Chimalhuacán

Junta Municipal de Reclutamiento Cuautitlán Izcalli:

Junta Municipal de Reclutamiento Ecatepec:

Junta Municipal de Reclutamiento Atizapan:

Junta Municipal de Reclutamiento Texcoco:

Junta Municipal de Reclutamiento Toluca:

Dirección: Calle 5 de Febrero, Cabecera Municipal, Coacalco de Berriozábal, Estado de México. 55700.Teléfono: 55 5898 9993Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:00 pm.Dirección: Avenida Chimalhuacán S/N Entre Faisán y, Calle Caballo Bayo, Benito Juárez, 57000 Nezahualcóyotl, Méx.Teléfono: 55 57169070 Ext: 1201/1202Horario: Lunes a Viernes de 9:00 am a 3:00 pm.Dirección: Edificio anexo al Palacio Municipal, ala B, Av.juárez No 39, El Mirador, 53050 Naucalpan de Juárez, Méx.Teléfono: 55 5371 8300Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am. a 3:00 pm.Dirección: Calle Vallarta 56-A Colonia Tlalnepantla Centro, Tlalnepantla de Baz.Dirección: Av. San Jose S/N Col. Industrial La Presa, Tlalnepantla Oriente, Centro Administrativo Cristina PachecoTeléfono: 55 5715 6466Horario: Lunes a Viernes de 9:00 am a 2:00 pm.•Dirección: Junta de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional Av. Morelos #14, Bo, San Pedro, 56330 Chimalhuacán, Méx.•Teléfono: +525515517858•Horario: Lunes a Viernes de 9:00 am a 3:00 pm.Dirección: Av. 1 de Mayo No. Ext. 100 No. Int. , Col. Centro Urbano, C.P. 54700, Cuautitlán Izcalli, México.Teléfono: 55 58642526Horario: Lunes a Viernes de 9:00 am a 3:00 pm.Dirección: Roque Ortega esquina av. Insurgentes, Ejidal Emiliano Zapata, 55020 Ecatepec de Morelos, Méx. en El Deportivo Emiliano Zapata.Teléfono: 55 577 08161Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am a 2:00 pm.Dirección: Boulevard Adolfo López Mateos No. Ext. 91 No. Int. , Col. Colonia.El Potrero, C.P. , Atizapán de Zaragoza, MéxicoTeléfono: 55 3622 2700 Ext: 2889Horario: Lunes a Viernes de 9:00 am a 3:00 pm.Dirección: Calle Nezahualcoyotl #110, Col. Centro, CP: 56100 Oficina de cartillas, Texcoco.Teléfono: 595 95 20000 ext. 4000Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:00 pm.Dirección: Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio «D» Primer Piso, Toluca Centro.Teléfono: 722 214 3428Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:00 pm.​lemm.