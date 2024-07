¿Cuál fue la causa de la muerte de Paola Andrea, la joven que abordó un DiDi y fue víctima de feminicidio?

Paola Andrea Bañuelos Flores fue hallada sin vida el pasado jueves 11 de julio en Mexicali, Baja California, después de un día, las autoridades dieron a conocer la causa de muerte.

La joven que tenía 23 años de edad no volvió a casa el domingo 7 de julio, razón por la cual su familia la reportó como desaparecida y emitieron una ficha de búsqueda.

En la imagen de la Célula De Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada Baja California indicaron que Paola salió de su casa, ubicada en la colonia Independencia y fue vista por última vez el 7 de julio en un sitio de conveniencia en el Boulevard Benito Juárez, en Mexicali.

A través de redes sociales circularon fotos de Sergio "N", quien es señalado como sospechoso de la muerte de la joven, el 11 de julio se entregó de manera voluntaria a las autoridades y en un video transmitido en la red social Facebook dijo "ya que me vine por medio, porque se difundieron noticias y no me han dejado ni defenderme, ni declarar. Me vine por miedo y tenido varias amenazas".

Autoridades revelan la causa de la muerte de Paola Andrea

Los familiares de Paola Andrea y su novio se despidieron de la joven con emotivos mensajes en redes sociales; exigen justicia. Foto: Facebook

Este viernes 12 de julio, las autoridades de Baja California revelaron la causa de muerte de Paola Andrea Bañuelos, quien era estudiante universitaria.

El Servicio Médico Forense (Semefo) indicó que Paola Bañuelos murió a causa de asfixia por estrangulamiento, así lo reveló la necropsia, dicho reporte ya fue entregado a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California.

María Elena Andrade Ramírez, fiscal mencionó en entrevista para medios que Paola murió por "asfixia por estrangulamiento, obviamente por la fuerza que se le impuso a la jovencita". Detalló que continúa la labor forense.

El caso de Andrea Paola causó indignación y enojo entre usuarios de redes sociales y sus familiares, el último día que fue vista con vida , la joven acudió a un restaurante a comer y posteriormente, se dirigió al antro llamado "La Consentida", lugar en el que permaneció hasta las 2:00 de la madrugada del día 8 de julio.

Por medio de las redes sociales del establecimiento, lamentaron el fallecimiento de Paola Andrea: "Nos unimos a la gran pena de la familia y nos sumamos al apoyo de dar con el responsable y se haga justicia. Hemos y se seguirá brindando todo nuestro apoyo a las autoridades correspondientes que desde el día uno se compartió información y las grabaciones de nuestras cámaras".

