IP en Morelos acusa inacción del góber ante amenazas del crimen organizado

La escalada de violencia que atraviesa el sur de Morelos, además de provocar la interrupción de las clases presenciales y las jornadas de vacunación, ahora amenaza la oportunidad que tiene la región para recuperarse económicamente ante los poco visibles resultados del gobierno para disminuir esta problemática, apuntó Antonio Sánchez Purón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en el estado.

Durante el fin de semana, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien sólo cuenta con el 29.9 por ciento de aprobación y que fue señalado como el gobernador peor evaluado según la organización México Elige, atribuyó el aumento de los enfrentamientos, en municipios como Puente de Ixtla, Tepalcingo y Coatlán del Río, a la detención de Esther Yadira “N”, alias La Jefa, presunta líder del cártel Guerreros Unidos en esa zona, la cual se dio el 6 de noviembre en el municipio de Yautepec.

Sánchez Purón señaló que durante la última visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Morelos —la cual ocurrió el 30 de septiembre y 1 de octubre— intentó acercarse al mandatario federal para solicitar el incremento de la presencia de Guardia Nacional para disminuir la incidencia delictiva que ya presentaba la entidad.

Gráfico

“Observamos respuesta, pero lo que no observamos es que haya una disminución en cuanto a los delitos de los que, muchas veces, se da cuenta en los medios de comunicación… Hay muchas regiones que están en calma; sin embargo, hay un foco muy importante, que es la región sur, donde ha escalado la violencia y la autoridad tiene que pacificar, por el bien de la reactivación económica y para la vida cotidiana de todos aquellos que habitan esas regiones”, dijo.

En entrevista con La Razón, Sánchez Purón manifestó la preocupación que existe debido a esta falta de resultados para disminuir la violencia, por lo que advirtió que si la situación no se resuelve, en los municipios afectados no se podrá cumplir con las expectativas de recuperación económica durante esta temporada, donde los sectores más afectados serán la agricultura, agroindustria y, sobre todo, el turismo.

“Lo que puede causar es que la reactivación económica no se dé como nosotros estábamos esperando, en el sentido de que no haya la suficiente afluencia de turistas para las regiones y que todos aquellos comerciantes o empresarios se vean afectados… pero ahora ya no es por la pandemia, sino por temas de inseguridad. Para nosotros es importantísimo que se atienda el asunto”, señaló.

Frente a este panorama, exigió a los gobiernos estatal y federal atender su solicitud y que “se busque una estrategia para disminuir y erradicar la situación que están viviendo en aquellas regiones, donde se ha dado hasta la suspensión de la aplicación de las vacunas; eso quiere decir que ya está trastocando la vida cotidiana de los ciudadanos y, por ende, la reactivación económica se va a ver sumamente afectada, independientemente de la imagen que podamos dar como estado”, manifestó.