Ceci Flores, madre buscadora, presenta libro en la FIL; narra tragedia de perder a sus hijos

La activista Cecilia Patricia Flores presentó su obra “Madre Buscadora” en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Jalisco, donde narra los sentimientos encontrados, el sufrimiento y el dolor por encontrar a sus hijos desaparecidos en mayo de 2019.

La fundadora del colectivo “Madres Buscadoras de Sonora” advirtió que desde esa fecha trágica para ella, no ha parado ni lo hará hasta localizar a sus familiares, además de ayudar a otras mujeres a encontrar a miles de personas que se encuentran en fosas clandestinas.

El libro de 132 páginas refleja el rostro de una madre que ha tenido la experiencia dolorosa de perder a sus hijos, así como las amenazas que ha sufrido a lo largo de la búsqueda.

“Es muy doloroso cada vez que alguien te cuestiona, cada vez que te hacen una entrevista de cómo era mi vida antes de empezar esto, qué ha sido de mi vida en este tiempo, hablar de mis hijos para mí no es fácil, entonces este libro está basado en sentimientos encontrados”, dijo a los asistentes a la FIL.

Comentó que le llevó cuatro meses escribir el libro, donde plasmó años de sufrimiento, búsquedas y localización de restos calcinados y cuerpos enterrados en fosas clandestinas.

“Yo ahorita me siento muy contenta de que la historia de mi vida en la lucha y de las muchas mujeres que están conmigo esté plasmada en un libro que va a ser para siempre, esperemos que de verdad estemos dejando huellas buenas en mucha gente que le hemos entregado a sus hijos con vida, otros no han sido con vida, pero ya han vuelto a casa.

“Solamente he escrito todo lo que he vivido, lo que he hecho en mi lucha y pues con mucho dolor, muchas lágrimas que me han costado estar aquí”, afirmó Ceci Patricia Flores.

Enfatizó que desea que las personas que han arrancado de sus hogares a padres de familia, hijos, hermanos, leyeran el libro.

“Quisiera que ellos lo leyeran y que se sensibilizaran ante este dolor que estamos viviendo solamente porque ellos como si fueran Dios, quitan la vida a diestra y siniestra sin pensar en lo que van dejando en su camino la destrucción que están dejando.

“ Destruyen a la madre, al padre, a la familia, pero en primer lugar destruyen a los niños , pues son las víctimas invisibles para la sociedad y para las autoridades y en las que nadie piensa cuando desaparece alguien”, aseguró Flores Armenta.

Me dolió recordar tanto, me cimbró narrar mis ausencias, pero lo hice con una meta que vale más, y es hacer visible ese México que duele y duerme bajo tierra.



Lo recaudado será para los huérfanos de los desaparecidos. Ellos no merecen ser invisibles. 👇🏽https://t.co/MxYY2NHB6J pic.twitter.com/GOirVqiYmc — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) November 13, 2023

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT