César Duarte presenta trámite de amparo para llevar su caso en libertad; juez admite la demanda

La defensa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, presentó un trámite de amparo en contra de la prisión preventiva como medida cautelar, impuesta por el juez de control el Distrito Judicial Morelos del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Dicha demanda, para llevar en libertad su proceso penal por los delitos de peculado y asociación delictuosa, fue admitida por un juez federal este viernes. Será hasta el 26 de julio cuando se resuelva en audiencia si se le concede al político, preso en el Centro de Readaptación Social Aquiles Serdán.

La Fiscalía explicó que el extraditado de Estados Unidos a México el pasado 2 de junio, permanecerá en prisión, y que dicha acción por parte de la defensa no significa que el juez falle en favor del acusado.

La interposición del amparo, no significa que la justicia federal lo vaya a amparar, este solo es un medio de defensa que tiene cualquier persona y este no tiene efectos suspensivos, por lo cual, la Fiscalía acudirá como tercer interesado para defender la legal obtención de la medida cautelar, ya que se actuó conforme a derecho Fiscal general, Roberto Javier Fierro Duarte

Cabe recordar que el pasado 5 de junio el juez de control del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Humberto Chávez Allende, resolvió la medida cautelar de presión preventiva.

Asimismo, el fiscal general de Chihuahua, Roberto Javier Fierro Duarte, detalló que el amparo es en contra del juez y no de la representación social ; además de reiterar que la aceptación del juez fue al trámite, no al amparo per se, ya que éste debe revisarse.

Finalmente, Fierro Duarte aseveró que el trabajo ejecutado por la FGE ha sido “responsable, técnico y profesional, respetando el debido proceso; mismo que se ha demostrado ante los Tribunales”.

