Cientos de militantes marchan en apoyo a Miguel Ángel Yunes en Veracruz

Cientos de militantes del PAN salieron a las calles en el Puerto de Veracruz para exigir que le “devuelvan la candidatura” a Miguel Ángel Yunes Márquez.

Además, demandaron que el gobernador Cuitláhuac García saque las manos del proceso electoral.

Los manifestantes, quienes vistieron ropa blanca, también se pronunciaron para que el Instituto Estatal Electoral y la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reintegren a Yunes Márquez a la campaña política.

El candidato del PAN a la alcaldía del Puerto de Veracruz no logró acreditar la residencia de tres años en el Puerto que exige la ley electoral en esa entidad. Ante la falta de ese requisito, Miguel Ángel Yunes fue sancionado con la pérdida del registro.

Inconformes, cientos de militantes panistas salieron este domingo a reclamar a los órganos electorales en una marcha que culminó en el centro del municipio de Veracruz.

Yunes Márquez, quien participó en la movilización convocada por candidatos de la alianza “Veracruz Va”, dijo que se sintió muy conmovido por la cantidad de personas que se movilizaron en apoyo a su candidatura.

“Estoy emocionadísimo nunca espero una cosa así la verdad increíble la cantidad de gente y eso me compromete a seguir luchando más allá de la candidatura lo que sea, me compromete a seguir trabajando por la gente, la gente merece un futuro mejor y la verdad no les voy a fallar, estoy muy emocionado ya no sé ni que decir”.