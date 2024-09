¿Qué pasa en la carretera México-Cuernavaca y Pera-Cuautla este martes 3 de septiembre?

La Guardia Nacional Carreteras informó que está cerrada la carretera La Pera- Cuautla y la México- Cuernavaca en ambos sentidos. Por lo que recomendó seguir las recomendaciones viales.

A través de su cuenta oficial de X @GN_Carreteras, la Guardia Nacional dio a conocer que debido a la presencia de habitantes cerca del km 00 8+000 autopista (1230) está cerrada la autopista la Pera- Cuautla.

En ese sentido, especificó que "se brinda orientación a la ciudadanía para continuar por la ruta alterna cerca del km 023+000 por la libre con dirección Cuernavaca. Siga indicación vial".

¿Por qué cerraron las carreteras?

De acuerdo con medios locales en ambas carreteras no hay paso, debido a que habitantes del municipio de Tepoztlán bloquearon el distribuidor vial debido a que están inconformes por el pago de peaje para entrar y salir de la zona.

Algunos habitantes de la zona e internautas mostraron su apoyo a las personas que se manifestaron y cerraron las carreteras, mientras que otros reclamaron el bloqueo a la circulación: "Normalmente no estoy a favor de estas acciones, pero la verdad es que si no hacen esto no atienden sus demandas y si les prometieron que no les cobrarían pues deben respetarlo, así que aquí los culpables son las autoridades que para variar una vez más engañan al pueblo", "¿por qué no se quejan en las instancias correspondientes?", "¿por qué pagan peaje para entrar y salir a Tepoz? Más bien no quieren hacer su trámite para tener su tag de residentes".

La Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) precisó que se desvió la circulación hacia la carretera libre en la zona de Dir. Cuernavaca, en el km 53, en Tres Marías.

Por medio de redes sociales circularon fotos y videos en los que se puede ver cómo hay varias personas bloqueando el paso en la carretera México-Cuernavaca y el tramo carretero La Pera-Cuautla, con los conos de color naranja que simbolizan "precaución".

