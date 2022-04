CNDH lamenta asesinato de miembro del Consejo Ciudadano de Marquelia, en Guerrero

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó el asesinato de Luis Donato Ortiz, defensor y fundador del Consejo Ciudadano de Marquelia, municipio en el estado de Guerrero, ocurrido la tarde de este jueves.

“Esta Comisión Nacional hace un llamado a las autoridades encargadas de la impartición de justicia en el estado de Guerrero para que, a la brevedad posible, se cuente con una investigación diligente sobre este lamentable hecho que logre dar con los responsables materiales e intelectuales y se actúe conforme a derecho”, destacó la CNDH en un comunicado.

El Consejo Ciudadano de Marquelia es un organismo creado en agosto de 2018, y tiene el objetivo de velar por la seguridad de las y los habitantes de dicho municipio, ante la inseguridad que se vive en el estado de Guerrero.

Tras el asesinato de Luis Donato Ortiz, la CNDH pidió a las autoridades del estado proteger de manera inmediata a los familiares de la víctima, colegas y amigos.

Además, lamentó el contexto de violencia en el que se vive en algunas partes del país, ya que decenas de defensores se encuentran en riesgo, por lo que es necesario que las autoridades de los estados realicen labores de prevención y protección de las personas.

Sobre el incidente no hay más detalles, y hasta el momento autoridades locales no se han pronunciado al respecto; mientras tanto, la Fiscalía General del Estado no ha informado si ya realizan las indagatorias correspondientes.

