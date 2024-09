Coca-Cola cierra operaciones de Puente de Ixtla, Morelos, por inseguridad

La refresquera Coca-Cola cerró su bodega temporalmente en el municipio de Puente de Ixtla, en el estado de Morelos, debido a la inseguridad que impera en la entidad, por lo que la distribución del producto quedó en pausa temporal en la zona sur del estado.

El gobernador suplente de Morelos, Samuel Soto Salgado, informó que la empresa tomó esta decisión debido a que en varias ocasiones choferes fueron retenidos.

“Se está atendiendo el tema, ellos han tomado la determinación de suspender temporalmente, pero en paralelo se van a llevar ciertas acciones por parte de los integrantes de la Mesa de Seguridad”, dijo a medios de comunicación locales.

Soto Salgado afirmó que tomarán las medidas pertinentes para que Coca-Cola pueda operar en condiciones de seguridad. Asimismo, aclaró que la bodega será reubicada en Cuernavaca y que la compañía seguirá operando en Morelos.

Autoridades muestran preocupación por empleos, tras cierre parcial de Coca-Cola. Foto: Especial

Asimismo, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Morelos, Eduardo Medina, pidió que la gobernadora electa, Margarita González Saravia, atienda el tema de seguridad, lo más pronto posible para no perder más empleos.

“Son empresas que realmente dan mucho trabajo en los estados en los que están, esto es desafortunado, pero yo creo que es algo muy coyuntural que se debe trabajar desde el primer día que esté el gobierno aquí, lo que es el tema de seguridad y seguir insistiendo con la inversión”, declaró el presidente de Canacintra a los medios de información locales.

Dijo que todavía no se conocía cuantos trabajadores se vieron afectados tras el cierre parcial de la refresquera.

“Yo creo que la importancia de atraer empresas es seguir generando trabajo y no que se vaya el trabajo”, precisó Medina, externó que desafortunadamente no era la única empresa que estaba en esta situación, debido a la inseguridad, sin embargo, no preciso de que otra empresa hablaba.

