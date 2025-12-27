Rescatan jaguar en peligro de extinción en Jilotepec, Edomex

Durante un operativo conjunto, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) asistió a un cateo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) en un domicilio de Jilotepec, donde fue encontrado un jaguar (Panthera onca), especie catalogada como en peligro de extinción.

Según informó la Profepa a través de sus redes sociales, el felino fue sedado para verificar su estado de salud y no presentaba marcaje alguno que indicara su procedencia legal. Posteriormente, el jaguar fue trasladado a un sitio autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que cuenta con la infraestructura y personal especializado para su manejo y cuidado.

🚨 En #Jilotepec, Estado de México, personal de la Profepa asistió a un cateo en un domicilio, realizado por la @FGRMexico, en donde se encontraba un jaguar (Panthera onca). El felino fue sedado para verificar su estado de salud y no se le encontró marcaje alguno; posteriormente,… pic.twitter.com/SVGvwrQSKZ — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) December 27, 2025

El jaguar está incluido en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y en el Apéndice I de la CITES, lo que significa que su comercialización está prohibida y su protección es obligatoria. La tenencia ilegal de esta especie representa un delito ambiental grave en México.

Esta especie enfrenta graves amenazas en su hábitat natural, como la deforestación, pérdida de territorio y conflictos con comunidades humanas, además de la caza furtiva.

A pesar de que recientes estudios sugieren un ligero aumento en la población de jaguares en México, las autoridades destacan que aún se requieren esfuerzos de conservación y vigilancia constante para garantizar su supervivencia.

El rescate del jaguar en Jilotepec se suma a otras acciones de las autoridades ambientales en el país para combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre.

Operativos similares han permitido asegurar animales en riesgo, evitando que sean comercializados o mantenidos en condiciones inadecuadas, y reforzando las políticas de protección de especies en peligro de extinción.

Con este tipo de acciones, las autoridades buscan preservar la biodiversidad mexicana y garantizar que los animales rescatados sean trasladados a lugares donde puedan recibir atención profesional y vivir en condiciones seguras, contribuyendo a la conservación de especies emblemáticas como el jaguar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL