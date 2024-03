¿Viste a un cocodrilo cerca de ti? Estas son las recomendaciones si te llega a pasar

En Monterrey, Nuevo León, recientemente se hiz viral en redes sociales un video en el que se ve a una familia de osos "invadir" una alberca, en donde los animales se dieron un chapuzón para refrescarse por las altas temperaturas. Fueron los mismos usuarios los que indicaron que estos animales, más que "invadir", están reclamando un espacio que es suyo y que se vio invadido por empresas inmobiliarias que construyen edificios y casas en donde alguna vez hubo un bosque al que ellos llamaban casa.

Ahora, en Culiacán, Sinaloa, se advirtió a la población por la presencia de cocodrilos, específicamente en Parque Las Riberas, por lo que te compartimos las advertencias que se han hecho al respecto.

Los cocodrilos se encuentran en su hábitat, dicen las autoridades. Protección Civil Culiacán.

¿Qué se dice de los cocodrilos que hay en las calles?

Ante el avistamiento de los cocodrilos en el Parque Las Riberas, Armando Jiménez, de Protección de Animales del municipio, en Culiacán, Sinaloa, indicó que no sólo es un cocodrilo, sino que es una colonia grande, compuesta por 18 de estas especies y que están ahí desde hace 20 años.

Aseguró que varios de los cocodrilos tienen un tamaño de 3 metros, pero que no hay ninguna consecuencia si es que los seres humanos no se meten a bañar al río, si no los corretean o si no los molestan. Pidió a la gente que visita este parque, que no los molesten y que no les tiren piedras porque "ellos están en su hábitat" y pide a los visitantes que no se queden en la noche a la orilla del río porque los cocodrilos a esas horas salen de ahí.

Los cocodrilos se encuentran en su hábitat, dicen las autoridades. Protección Civil Culiacán.

La opinión de los ciudadanos

A través de un sondeo que realizó la Revista Espejo, se refirió que los habitantes, trabajadores del parque y visitantes, están de acuerdo con la presencia de los cocodrilos aún con el miedo que esto les representa por el actuar de los animalitos. Uno de ellos, Bill Mendoza, titular de Protección Civil, indica "que nos familiaricemos con este tipo de animalitos con este tipo de fauna silvestre que es parte de nuestra naturaleza en Culiacán".

Otro de los visitantes declara que "ellos son los que están en su lugar. Nosotros somos los que estamos invadiendo, sólo hay que tomar precaución".

