Mujeres con Bienestar sigue siendo tema de conversación entre las habitantes del Estado de México, toda vez que se espera la segunda etapa de registro o haya más información sobre cómo ser parte de las beneficiarias que reciben 2 mil 500 pesos al mes, como parte de un apoyo económico otorgado por el gobierno mexiquense, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez.

Uno de los requisitos que probablemente se solicite para esta segunda etapa de Mujeres con Bienestar, es el folio. Si fuiste parte de las mujeres que realizó su registro en la primera etapa, pero que no fue aceptada todavía, pon atención porque este folio te será necesario para esta segunda ronda.

leer más Mujeres con Bienestar 2024: Cuidado con el fraude que te robaría tus 2 mil 500 pesos

¿Cómo recupero mi folio para la segunda etapa de Mujeres con Bienestar?

En la primera etapa de registro a Mujeres con Bienestar, existía la opción de recuperar el folio ingresando a la página oficial del programa social, buscar la opción "Consultar solicitud", para después ingresar el número telefónico que usaste al momento de iniciar el trámite. Ahora mismo, esa opción no está activa en el sitio oficial.

Sin embargo, una de las opciones que tienes para recuperar el folio usado para la primera etapa de registro a Mujeres con Bienestar, es checando el correo electrónico que proporcionaste, para que revises si en esos mails está el número de folio que te asignaron en la primera parte.

Varios medios informan que el Centro de Soporte Técnico de Mujeres con Bienestar informó que al estarse reestructurando la página tras la primera convocatoria, actualmente no se puede consultar el folio y que esto quedará activo hasta finales de febrero.

Mujeres con Bienestar. La Razón

¿Cuándo comienza la segunda etapa de Mujeres con Bienestar?

Aunque aún no se da a conocer la convocatoria y que varios medios de comunicación aseguran que no habrá segunda etapa de registro, pues seguirán con aquellas mujeres que se quedaron en el proceso de solicitud en la primera etapa, no se ha revelado de manera oficial lo que sigue para Mujeres con Bienestar.

Se sabe que el proceso continuará para que haya más beneficiarias de este programa en el Estado de México, sin embargo, te invitamos a que consultes los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar del Edomex, así como de las de su titular, Juan Carlos González Romero, para estar informada sobre la nueva convocatoria.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.