¿'Corrieron' a la alcaldesa de Chilpancingo del Congreso de Morena? Esto sabemos

Norma Otilia Hernández Martínez, alcaldesa de Chilpancingo, fue presuntamente desalojada del VII Congreso Nacional de Morena realizado este domingo 22 de septiembre en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México.

A pesar de que previamente fue expulsada del partido por su reunión con un presunto líder criminal, Hernández Martínez se presentó al evento, donde los organizadores le solicitaron que abandonara el lugar.

Antes de la supuesta expulsión, Norma Otilia Hernández compartió a través de redes sociales un video en el que se dejó ver junto a su esposo, Diego Omar Benigno González, en el Congreso de Morena, donde expresó su compromiso con la transformación de Guerrero.

Al interior del WTC, más de 3 mil congresistas votaban para la renovación de cargos, entre ellos, la dirigencia nacional, que será encabezada por Luisa María Alcalde; además, Carolina Rangel Gracida será la próxima secretaria General y Andrés Manuel López Beltrán el nuevo secretario de Organización.

La versión de que Norma Otilia Hernández fue desalojada del evento trascendió en redes sociales y diversos medios, en los que se difundieron imágenes de la alcaldesa mientras salía del evento, luego de que supuestamente pidieron por micrófono su expulsión y el público la despidió entre abucheos.

"Es falso", dice Otilia Hernández sobre desalojo

Ante los reportes de la prensa que afirmaron la expulsión de Norma Otilia Hernández del evento, la propia alcaldesa aseguró que "es totalmente falso", y lamentó "las noticias falsas sin pruebas y fundamento".

"En este recorrido entramos normal, supe que se ha tergiversado la información, que supuestamente me sacaron. No es cierto, nada que ver, yo sé que les duele a algunos que yo esté en Morena, pero estamos más fuertes que nunca. Vamos a proceder legalmente incluso con los medios que han tergiversado y me han calumniado. (...) Voy a ver con mis abogados, porque es un daño moral contra mi persona", dijo la alcaldesa en un mensaje en video desde el WTC.

Norma Otilia fue expulsada de Morena

La situación de este domingo que involucró a Hernández se produjo luego de que, en julio de 2023, se filtrara un video donde se le veía reunida con Celso Ortega Jiménez, un supuesto líder del grupo delictivo "Los Ardillos".

Por lo anterior, apenas el pasado 8 de septiembre la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena tomó la decisión de retirarle el registro como militante, acusándola de violar los principios del partido.

